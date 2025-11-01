"Говорит, будто вербует": Кучма рассказал о самых тяжелых переговорах с Путиным

Владимир Путин оправдал ожидания, оказавшись именно таким, каким его и представляли

31 декабря 1999 г. президент РФ Борис Ельцин объявил о своей отставке и представил преемника Владимира Путина. Леонид Кучма, который в то время был президентом Украины, изначально учитывал, что его российский коллега является выходцем из комитета госбезопасности.

Путин никогда не бывает искренним и говорит, будто вербует. Об этом в разговоре с BBC признался второй президент Леонид Кучма.

Он отметил, что, учитывая завербованных агентов на Западе, глава Кремля явно хорошо умеет привлекать к себе, добавив, что в его воображении никогда не существовал "идеальный" Путин.

В то же время Путин, отметил Кучма, чрезвычайно опасен и недооценивать его значит вредить самим себе.

"Тот факт, что мы уже столько лет храбро и успешно противостоим такому врагу, делает нам честь", — подчеркнул Кучма.

Политик вспомнил встречу с ним в московском аэропорту в начале зимы 2004-го, в разгар Оранжевой революции, считая этот разговор одним из самых трудных переговоров. Почти час Путин убеждал украинского президента жестко противостоять Майдану, а Кучма, в свою очередь, пытался объяснить, почему он не может и не будет подавлять протесты силой.

"Не думаю, что он меня понял. Тем более что последним моим аргументом были слова: "Украина – не Россия", — рассказал Леонид Кучма.

Напомним, "Телеграф" писал, что начиная с 90-х годов наше государство неоднократно оказывалось перед чрезвычайно сложными вызовами. Несколько раз риск утраты государственности и суверенитета был особенно острым.