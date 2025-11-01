"Розмовляє, наче вербує": Кучма розповів про найважчі переговори з Путіним

Володимир Путін справдив очікування, виявившись саме таким, яким його і уявляли

31 грудня 1999 року президент РФ Борис Єльцин оголосив про свою відставку та представив наступника Володимира Путіна. Леонід Кучма, який на той час був президентом України, від самого початку враховував, що його російський колега є вихідцем із комітету держбезпеки.

Путін ніколи не буває щирим та розмовляє, ніби вербує. Про це у розмові з ВВС зізнався другий президент Леонід Кучма.

Він зауважив, що з огляду на залучених агентів на Заході, очільник Кремля явно добре вміє привертати до себе, додавши, що в його уяві ніколи не існував "ідеальний" Путін".

Водночас Путін є надзвичайно небезпечним й недооцінювати його означає шкодити самим собі.

"Той факт, що ми вже стільки років хоробро і успішно протистоїмо такому ворогу – робить нам честь", — підкреслив Кучма.

Політик пригадав зустріч із ним у московському аеропорту на початку зими 2004-го, у розпал Помаранчевої революції, вважаючи цю розмову однією з найважчих переговорів. Майже годину Путін переконував українського президента жорстко протистояти Майдану, а Кучма, своєю чергою намагався пояснити, чому він не може та не буде придушувати протести силою.

"Не думаю, що він мене зрозумів. Тим більше, що останнім моїм аргументом були слова: "Україна – не Росія", — розповів Леонід Кучма.

