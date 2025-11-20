Сахар рекордно дешевеет: почему это опасно и почему магазины хитрят

Цена на сахар в Украине падает третий год подряд

Сахар в Украине в очередной раз подешевел, и нынешняя оптовая цена уже стала ниже затрат на его производство. Поэтому предприятия предупреждают о возможных убытках и сокращении работы заводов. Магазины же не спешат менять ценники, даже когда получают более дешевый товар.

Что нужно знать

Оптовая цена упала до 20 грн – это ниже себестоимости.

Магазины не снижают розничную цену.

В ситуацию может вмешаться Антимонопольный комитет.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала глава Национальной ассоциации сахарников Украины "Укрсахар" Яна Кавушевская. Больше читайте в материале:"Цены на популярный продукт самые низкие за три года: стоит ли его скупать".

Оптовая цена сахара продолжает снижаться: если в августе она составляла 22,99 грн за килограмм, то сейчас опустилась до 20 грн. Для сравнения, в ноябре прошлого года этот показатель был 23,63 грн — нынешний уровень самый низкий за три года.

По словам Яны Кавушевской, такая ситуация создает риски для производителей.

Мы ожидаем, что рынок откорректируется, ведь нынешняя цена ниже себестоимости, отметила она.

Для многих заводов стоимость 20 грн означает работу в убыток, поэтому два предприятия вообще не приступили к сезону. Они просчитали расходы на газ и другие составляющие и пришли к выводу, что в таких условиях производство будет нерентабельным.

По словам эксперта, снижение стоимости на оптовом рынке не всегда означает более дешевый сахар в магазинах. Сети могут оставлять старые ценники, объясняя это логистикой, расходами на хранение во время блекаутов или другими факторами.

Впрочем, на ситуацию может повлиять Антимонопольный комитет. В прошлом году он уже вмешивался в случае с необоснованным подорожанием яиц, так что подобные действия возможны и сейчас, если сети будут искусственно сдерживать снижение цен, говорит Кавушевская.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что цены на любимые украинцами продукты взлетят в космос. Непрофильные игроки скоро распродадут свои запасы, а качественной продукции станет меньше.