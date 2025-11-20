Цукор рекордно дешевшає: чому це небезпечно і чому магазини хитрують

Ціни на цукор в Україні падаєють третій рік поспіль

Цукор в Україні вчергове подешевшав, і нинішня гуртова ціна вже стала нижчою за витрати на його виробництво. Через це підприємства попереджають про можливі збитки та скорочення роботи заводів. Магазини ж не поспішають змінювати цінники, навіть коли отримують дешевший товар.

Що треба знати

Гуртова ціна впала до 20 грн — це нижче собівартості.

Магазини не знижують роздрібну ціну.

В ситуацію може втрутитися Антимонопольний комітет.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла голова Національної асоціації цукровиків України "Укрцукор" Яна Кавушевська. Більше читайте у матеріалі: "Ціни на популярний продукт найнижчі за три роки: чи варто його скуповувати".

Гуртова ціна цукру продовжує знижуватися: якщо в серпні вона становила 22,99 грн за кілограм, то зараз опустилася до 20 грн. Для порівняння, торік у листопаді цей показник був 23,63 грн — нинішній рівень є найнижчим за три роки.

За словами Яни Кавушевської, така ситуація створює ризики для виробників.

Ми очікуємо, що ринок відкоригується, адже нинішня ціна — нижча за собівартість, зазначила вона.

Для багатьох заводів вартість 20 грн означає роботу у збиток, тому два підприємства взагалі не розпочали сезон. Вони прорахували витрати на газ та інші складові й дійшли висновку, що за таких умов виробництво буде нерентабельним.

За словами експерта, зниження вартості на гуртовому ринку не завжди означає дешевший цукор у магазинах. Мережі можуть залишати старі цінники, пояснюючи це логістикою, витратами на зберігання під час блекаутів чи іншими факторами.

Втім, на ситуацію може вплинути Антимонопольний комітет. Минулого року він уже втручався у випадку з необґрунтованим подорожчанням яєць, тож подібні дії можливі і зараз, якщо мережі штучно стримуватимуть зниження цін, каже Кавушевська.

