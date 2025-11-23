"Сплошной обман": украинка показала, сколько весят размороженные креветки, и возмутила сеть (фото)

Это распространенная практика на рынке морепродуктов

Украинка "взорвала" интернет, показав креветки после размораживания и очистки. Оказалось, что фактический вес морепродуктов оказался более чем вдвое меньше, чем указано на упаковке.

Что нужно знать:

Украинка показала, что вес креветок Norven после разморозки уменьшился вдвое

Часть людей назвала это обманом, а другие советуют более внимательно читать "чистый вес" продукта

В комментариях пользователи шутливо сравнили креветки с бананами и авокадо

Украинка Iryna Kot взбудоражила сеть Threads после того, как показала, что вес креветок компании Norven в пачке после размораживания и очистки уменьшился более чем вдвое. Свой пост она сопроводила фотографиями морепродуктов, вызвавших настоящую дискуссию среди пользователей

На фото видно, что упаковка обещает значительную порцию креветок, но после того, как их очистили от панцирей и льда, картинка оказалась другой.

Сплошной обман. Из всей пачки креветок на 700гр, 222 грамма продукта возмутилась женщина

На пачке креветок указано 700 г

Пользователи сразу начали делиться своим опытом и отметили, что это распространенная практика на рынке морепродуктов: вес, указанный на пачке, часто включает лед и воду, которыми креветки обрабатывают для длительного хранения.

Всего оказалось 222 г

"Переворачиваете пачку и читаете вес чистого продукта. На лицевой стороне общий вес"

"Ну так почти с любыми продуктами, разве нет? Так же с орехами, мясом/филе, почищенные/мытые овощи и т.д."

Некоторые люди в комментариях под постом выражают разочарование и возмущение, называя это поистине обманом потребителей. Другие же отмечают, что нужно внимательнее читать этикетки и понимать, что "чистый вес" продукта всегда меньше общего. Некоторые даже отшутились:

"Ого, вот так мошенничество наивысшего уровня 😧 А вы не из тех людей, кто бананы в магазине чистит, потому что: "это обман, чего я должна платить за шкурку, если ем только мякоть"?"

"Вы еще не знаете какие авокадо бывают. Там сразу десять лет тюрьмы продавцу давать надо 🤣"

Недавно сеть возмутила стоимость шаурмы в одном из киевских заведений. Пошутили, что по такой цене можно приобрести целый киоск шаурмы.