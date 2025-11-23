"Суцільний обман": українка показала, скільки важать розморожені креветки, і обурила мережу (фото)

Це поширена практика на ринку морепродуктів

Українка "підірвала" інтернет, показавши креветки після розморожування та очищення. Виявилось, що фактична вага морепродуктів виявилася більш ніж удвічі меншою, ніж зазначено на упаковці.

Що треба знати:

Українка показала, що вага креветок Norven після розмороження зменшилась удвічі

Частина людей назвала це обманом, а інші радять уважніше читати "чисту вагу" продукту

У коментарях користувачі жартівливо порівняли креветки з бананами та авокадо

Українка Iryna Kot розбурхала мережу Threads після того, як показала, що вага креветок компанії Norven у пачці після розмороження та очищення зменшилась більш ніж удвічі. Свій пост вона супроводила фотографіями морепродуктів, які викликали справжню дискусію серед користувачів

На світлинах видно, що упаковка обіцяє значну порцію креветок, але після того, як їх очистили від панцирів та льоду, картинка виявилась іншою.

Суцільний обман. Зі всієї пачки креветок на 700гр, 222 грами продукту обурилась жінка

На пачці креветок вказано 700 г

Користувачі одразу почали ділитися власним досвідом і зазначили, що це поширена практика на ринку морепродуктів: вага, вказана на пачці, часто включає лід та воду, якими креветки обробляють для тривалого зберігання.

Всього виявилося 222 г

"Перевертаєте пачку і читаєте вагу чистого продукту. На лицевій стороні загальна вага"

"Ну так майже з будь-якими продуктами, хіба ні? Так само з горіхами, м'ясом/філе, почищені/миті овочі тощо"

Деякі люди у коментарях під постом висловлюють розчарування та обурення, називаючи це справді обманом споживачів. Інші ж наголошують, що потрібно уважніше читати етикетки і розуміти, що "чиста вага" продукту завжди менша за загальну. Дехто навіть віджартувався:

"Ого, оце так шахрайство найвищого рівня 😧А ви не з тих людей, хто банани в магазині чистить, бо: "це обман, чого я повинна платити за шкірку, якщо їм лише мʼякоть"?"

"Ви ще не знаєте які авокадо бувають. Там відразу десять год тюрми продавцю давати треба 🤣"

