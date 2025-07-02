Повлияет ли ирано-израильский конфликт на поставки для России: Буданов дал неприятный ответ

Иран поставляет в Россию не готовые изделия, а компоненты к ним

Боевые действия на Ближнем Востоке и потери, понесенные Ираном в течение 12 дней войны с Израилем, почти никак не повлияют на военную помощь, которую Тегеран оказывает российскому режиму. Кремль уже давно получает от Ирана в большинстве своем компоненты, а не готовое оружие.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью "Общественному радио". По его словам, процесс снабжения компонентов замедлился, но Украина не увидит этой задержки. А "шахеды" уже давно производятся на российской территории.

"Мне жаль вас разочаровывать, но Российская Федерация не так сильно зависит от поставок из Ирана. Из Ирана преимущественно уходят только компоненты, в большинстве своем это порох. Поэтому нет. Серьезно это никак не отразится", – пояснил глава ГУР.

Буданов добавил, что Россия также может предоставить Ирану военную помощь. Но это вопрос сугубо технического характера: вряд ли Кремль реально это будет делать, самим не хватает.

"Может ли она чисто технически? Да, чисто технически может. Сделает ли она это? Нет, не сделает", – добавил он.

Напомним, ранее Буданов сказал, что россияне не планируют останавливать свое "летнее наступление", однако вряд ли смогут показать на фронте что-то новое. На фоне этого они продолжают работать над сближением со странами типа КНДР.

Ранее в материале "Телеграфа" "Трамп троллит Иран и "завершает" войну: что это вообще было и чего дальше ждать мира и Украины" мы уже подробно объясняли логику поступков Ирана. Если коротко, то грозная автократия уже давно пытается балансировать между "Тель-Авив за три дня", "США в труху" и мирным сосуществованием. Ведь одно дело что-то мощно декларировать у себя в стране и рекламировать на весь мир, а другое – реально воевать с Западом и его союзниками.