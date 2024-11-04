В Днепре сильный ветер свалил остановку: под завалами оказались люди (фото, видео)

На месте работали спасатели

В понедельник, 4 ноября, в Днепре из-за сильного ветра упала остановка общественного транспорта. Инцидент произошел на проспекте Александра Поля в Центральном районе.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". Судя по видео с места происшествия, в результате этого есть пострадавшие. На кадрах видно, что прохожие помогают человеку подняться с земли.

По данным Telegram-канала "ХДнепр", в момент падения конструкции на остановке "Магазин "Медтехника" находились люди. Отмечается, что ею придавило двух женщин, но пострадавших уже достали.

Следует отметить, что это не единственный инцидент, связанный с сильным ветром в Днепре. Так, на улице Деревлянской упало дерево и перекрыло проезд на проспект Свободы.

Ранее синоптики предупреждали, что в понедельник в Днепропетровской области ожидается мокрый снег с дождем и сильными порывами ветра. Был объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Граждан призывали соблюдать следующие правила:

не ходить под раскидистыми деревьями, возле строительных площадок;

держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач;

не оставлять транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;

плотно закрывать окна, двери, чердаки в домах;

убрать с балконов и лоджий предметы, которые не закреплены и могут упасть на улицу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Днепре группа бездомных построила себе дом возле торгово-развлекательного центра "Мост-Сити". Он находится всего в 100 метрах от ТРЦ.