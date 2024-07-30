Часть средств за генераторы вернут: мэр Терехов порадовал харьковчан важным решением

Горсовет пытается обеспечить город резервными источниками питания

На фоне регулярных отключений света в Украине и неутешительных прогнозов на зиму в Харькове будут из городского бюджета возмещать часть расходов на закупку генераторов для ОСМД и кооперативов.

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, это решение приняли депутаты Харьковского горсовета во время сессии 30 июля.

"Город предоставит компенсацию 70% расходов (но не более 100 тысяч гривен от стоимости приобретенного оборудования) на закупку генераторов для ОСМД и кооперативов", – сообщил он.

Терехов подчеркнул, что в нынешних условиях важно дать возможность всем многоквартирным домам подготовиться к предстоящей зиме. Поэтому горсовет пытается обеспечить город резервными источниками питания на случай продолжительных отключений электроснабжения.

По данным пресс-службы Харьковского горсовета, это решение распространяется и на предпринимателей. Но при условии, что они по договору с совладельцами обеспечивают надлежащее содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома и придомовых территорий.

Отмечается, что для получения компенсации необходимо подать соответствующее заявление в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Напомним, что для обеспечения наличия света даже при отключениях можно использовать зарядные станции. Но во время их выбора есть нюансы, на которые следует обращать внимание.

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