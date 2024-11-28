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Дороги будут стоять 10 лет без ремонта? Чего на самом деле ЕС хочет от Украины

Автор
Игорь Тимофеев
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Не все умеют прокладывать дороги так, чтобы они стояли годами без ремонта
Не все умеют прокладывать дороги так, чтобы они стояли годами без ремонта. Фото https://www.facebook.com/darn.kievcity.gov.ua

Закон о публичных закупках должен сбалансировать вопросы цены и качества

Верховная Рада готовится ко второму чтению новой редакции закона "О публичных закупках" №11520, который правительство подготовило в соответствии с Соглашением об ассоциации с Евросоюзом. И наиболее важным моментом в этом документе является сбалансирование стоимости товаров и услуг с качеством.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала заместитель министра экономики Надежда Бигун. Она объяснила сложность с введением изменений.

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— Проект закона содержит множество изменений. Но основной вызов, на который мы пытаемся отвечать этим законопроектом, заключается в том, что сейчас в Prozorro основная процедура — открытые торги и закупка только по самой низкой цене. Об этом моменте нам уже много лет говорят европейцы. Этот подход ясный и правильный, но должны быть не только открытые торги по самой низкой цене, — говорит чиновница.

По ее словам, европейцы от нас ожидают внедрения дополнительных более сложных закупочных инструментов и процедур.

— В новом законопроекте есть список новых процедур: открытые торги с ограниченным участием, динамические системы закупок, инновационное партнерство, конкурсы проектов для дизайна. Одновременно с этим мы усиливаем применение инструментов, позволяющих сместить фокус с тем, чтобы покупать по самой низкой цене к тому, чтобы покупать баланс "качество-цена". И учитывать [на госзакупках] этот баланс, — объясняет заместитель министра экономики.

Она добавляет, что особенно остро это проявляется с недостроями, заброшенными проектами, по которым после срыва контрактов проводят повторные тендеры, и в итоге цена может вырасти в 10 раз.

— Или речь идет о таком низком качестве выполнения договора, что через два-три года уже все нужно переделывать. Сейчас этот риск тоже не учитывается. К примеру, когда отремонтировали станцию метро, а через две недели начала плитка отпадать. Или это касается строительства дорог. Надо так научиться делать дороги, чтобы они потом 10 лет стояли. Необходимо закупать дороги с обслуживанием. Это сложнее, чем просто закупать по самой низкой цене, – говорит Надежда Бигун.

По ее словам, Евросоюз давно начал отходить от практики, когда товар или услуга покупают по самой низкой цене.

— Ведь, по большому счету, это практика покупать китайское (в обобщающем смысле, если сузить). Если двигаться только по пути, мол, давайте будем покупать самое дешевое, то это будет означать, что в какой-то перспективе будем всегда покупать "китайское". Если хотим, чтобы у нас не только дешевые [низкокачественные] предложения были, нужно двигаться, чтобы учитывать и другие факторы. Например, полноценно ли предприятие (участник торгов. — Ред.) платит налоги, или избегает налогообложения, — подытожила замминистра.

Напомним, "Телеграф" писал о сомнительных тендерах киевских властей.

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#Евросоюз #Тендер #Электронные закупки #Надежда Бегун