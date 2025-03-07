VoLTE: что это такое и как это влияет на качество звонков

Почему VoLTE – это будущее мобильной связи?

VoLTE (Voice over LTE) – это технология, позволяющая совершать голосовые звонки через сеть 4G LTE. Она обеспечивает значительно более высокое качество звука, более быстрое соединение и возможность одновременного использования голосовых и интернет-услуг.

Как работает VoLTE, разбирался "Телеграф". В отличие от традиционных звонков, использующих сети 2G или 3G, VoLTE передает голосовые данные через IP-протокол в сети LTE. Это означает, что голосовые звонки обрабатываются как пакеты данных, подобно интернет-трафику. Благодаря этому VoLTE обеспечивает:

Высокое качество звука : Использование HD Voice позволяет передавать звук с большей четкостью и естественностью.

: Использование HD Voice позволяет передавать звук с большей четкостью и естественностью. Быстрое соединение : Время установки звонка значительно сокращается.

: Время установки звонка значительно сокращается. Одновременное использование голоса и данных : Вы можете пользоваться интернетом во время звонка без потери качества.

Почему VoLTE важно для качества звонков?

HD Voice : VoLTE использует современные кодеки, такие как AMR-WB, обеспечивающие высокую четкость звука. Это особенно важно для бизнес-звонков или общения в шумных условиях. Меньше прерываний : Благодаря стабильности LTE-сети, звонки через VoLTE реже обрываются. Эффективность сети : VoLTE оптимизирует использование частотного спектра, позволяющего операторам предоставлять лучший сервис. Поддержка новых функций : VoLTE позволяет использовать видеозвонки, конференц-связь и другие современные функции.

Преимущества VoLTE для пользователей

Лучшее качество звука: Звонки звучат более четко и естественно.

Быстрое соединение: Время ожидания настройки вызова сокращается.

Возможность многозадачности Вы можете одновременно говорить и пользоваться интернетом.

Экономия батареи: Благодаря более эффективному использованию сети LTE устройства потребляют меньше энергии.

Как включить VoLTE?

Чтобы воспользоваться VoLTE, телефон и SIM-карта должны поддерживать эту технологию, а оператор должен предоставлять соответствующую услугу. Включить VoLTE можно в настройках мобильной сети устройства.

VoLTE – это не просто технология, а новый стандарт качества связи. Она обеспечивает лучшее качество звонков, более быстрое соединение и возможность одновременного использования голосовых и интернет-услуг.

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