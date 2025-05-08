В чем интерес Украины и как будет работать Фонд: новые подробности соглашения об ископаемых (главное)

Соглашение не коснется украинских АЭС и ОГТСУ

Голосование за ратификацию соглашения о полезных ископаемых запланировано в Раде на 8 мая. Документ предполагает создание инвестиционного Фонда. Для его запуска в действие нужно будет подписать еще два документа, проекты которых еще готовятся. Но некоторые детали уже известны.

Об основных моментах соглашения с США рассказали в интервью РБК-Украина первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко, первый заместитель Свириденко Алексей Соболев, торговый представитель Украины Тарас Качка и первый заместитель министра финансов Денис Улютин.

Главное о соглашении

Какие моменты уже согласованы для будущих двух документов

Сейчас документы финализируются, но есть ряд вещей, по которым есть принципиальные договоренности. Это — владение, управление — все 50/50. Распределение доходов только через 10 лет. До этого — только инвестиции и только в Украину — Свириденко.

Управление 50/50

На момент подписания у нас доли в Фонде одинаковые — 50/50. Далее есть возможность вносить еще дополнительные взносы. Они могут быть безразмерные, как со стороны США, так и со стороны Украины. Размер взноса не влияет на то, что управление равноправное. Он важен на этапе выплаты доходов — Тарас Качка.

Что будет делать Фонд эти 10 лет

Будет инвестировать в Украине в проекты, связанные с критическими материалами, нефтью, газом. Плюс — инфраструктура (Это могут быть порты, терминалы. Если это газ, то может быть инфраструктура для экспорта, переработка) — Свириденко.

Кто будет контролировать выполнение соглашений?

ГЧП находится в подчинении Минэкономики. Аудит Фонда будет проводить Госаудитслужба. Это если мы говорим об украинской стороне — Свириденко.

Как будут распределиться доходы

Представим, что за 10 лет фонд генерирует прибыль в 2 млрд долларов. Предположим, что за это время США предоставили дополнительно 1 млрд долларов помощи, которая была вложена в фонд. В таком случае, прежде всего, из прибыли возвращается эта дополнительная сумма, которая была внесена — то есть 1 млрд возвращается США. А уже остаток прибыли — в этом примере еще 1 млрд — распределяется поровну, 50/50 — Алексей Соболев.

В чем интересы Украины и США

Украинский интерес заключается в том, чтобы получить американские инвестиции, продолжить сотрудничество, строить партнерство и поощрять продолжать увеличивать военную помощь.

Интерес США — обезопасить свои экономические интересы в Украине. И мы пытаемся эти интересы оформить в формате такого Фонда. Мы договорились, что есть Фонд 50/50, который будет работать на постоянной основе. Наши взносы будут в будущем — это будущая рента. Их — стартовый взнос, будущая военная помощь и все дополнительные инвестиции — Тарас Качка.

Если есть перечень видов полезных ископаемых, то, видимо, есть понимание, что будет перерабатываться?

У нас есть перечень проектов в сфере критических материалов, которые могут дать первую прибыль в близкой перспективе. США заинтересованы инвестировать в критические материалы, и нефтегазовую сферу, в добычу в целом, в инфраструктурные проекты. Конечно, есть и переработка. Куда именно вкладывать средства уже будет решать Фонд. Украинская сторона там будет представлена тремя представителями, американская также тремя — Свириденко.

Кто предоставит стартовый капитал для фонда

Американская сторона уже согласилась предоставить "стартовый капитал" (сумму пока не уточняют — ред.) — Свириденко.

Где будут основные счета фонда

Мы перечисляем 50% от лицензий, ренты на специальный счет. Далее инвестирование тоже в Украине. Поэтому и счета для этих проектов в Украине — Свириденко.

Куда американцы будут перечислять средства

Решение о том, в каком банке, и где будет открыт счет для американских инвестиций будет принимать менеджмент Фонда. Будет счет и у нас, и в США. Нет целесообразности вывода гривны за территорию Украины для того, чтобы потом ее инвестировать в Украину — Тарас Качка.

Соглашение не коснется украинских АЭС и ОГТСУ

Никогда мы это не обсуждали — Свириденко.

Какие могут быть взносы США в Фонд кроме военной помощи?

Они просто могут делать взносы деньгами. Если им будет интересен проект, они смогут внести деньги — Свириденко.

Если война закончится и военная помощь значительно сократится или прекратится, какими будут источники наполнения фонда от США?

Нам нужно вооружение. Поэтому они могут предоставить его как вклад в фонд. То есть, стоимость этой помощи мы закроем будущими доходами Фонда — Алексей Соболев.

Напомним, что Украина и США 30 апреля заключили соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления под руководством Вашингтона и Киева, который будет заниматься добычей украинских полезных ископаемых и направлять деньги на восстановление Украины. В США подтвердили заключение соглашения и назвали этот момент "историческим".