Цены на бензин могут взлететь до 65 гривен за литр? Эксперты объяснили, реально ли это

Мнения экспертов разделились

Цена бензина в Украине может сильно подскочить из-за возможной эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Основная угроза — блокирование Ормузского пролива, через который проходит треть всей нефти в мире.

Если ситуация накалится, стоимость бензина А-95 может подняться до 65 гривен за литр. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии РБК-Украина.

Почему бензин может подорожать

Эксперт пояснил, что если корабли не смогут безопасно проходить через Ормузский пролив, нефть подорожает, а вместе с ней и бензин на украинских заправках. Хотя уже сейчас ее цена поднялась до 75-80 долларов за баррель вместо обычных 60 долларов.

Ормузский пролив на карте

Пока цены растут медленно, но некоторые сети АЗС уже поднимают стоимость горючего. Омельченко говорит, что часть продавцов просто пользуется ситуацией, чтобы больше заработать. По его словам, если государство не вмешается, цена может действительно подскочить до 65 гривен за литр, а возможно и выше.

Леонид Косянчук: "Никто не заинтересован в резком повышении цен"

Леонид Косянчук, президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов, в комментарии "Телеграфу" отметил, что такие прогнозы пока делать рано. Он не верит в цену 65 гривен за литр.

По его словам, развитие событий зависит от нескольких факторов одновременно. Во-первых, от того, как дальше будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке. Во-вторых, каким будет курс доллара. И, в-третьих, как будут реагировать поставщики горючего.

"Все будет зависеть от совокупности факторов", — сказал Косянчук и подчеркнул, что невозможно точно спрогнозировать развитие событий между Израилем и Ираном.

Из-за этой нестабильности, по словам Леонида Косянчука, продавцы горючего пытаются подстраховаться. Многие трейдеры заранее завезли крупные партии бензина в Украину во избежание дефицита в период роста спроса. Но в то же время никто не хочет резко поднимать цены, потому что тогда люди будут покупать меньше бензина.

"Ни один оператор не заинтересован в резком повышении цен, потому что это будет влиять непосредственно на уровень продаж. А уровень продаж напрямую влияет на экономику самого бизнеса, то есть никто не заинтересован", — говорит эксперт.

Курс доллара влияет быстрее цены нефти

Кроме того, Косянчук обратил внимание, что курс валют очень важен. Нефтепродукты покупают за доллары и евро, а продают за гривны.

"Реакция на изменение курса происходит быстрее, чем на изменение цен на нефть", — пояснил эксперт. Он добавил, что когда курс прыгает, цены на заправках меняются почти сразу.

По словам Косянчука, нефтяная биржа работает в основном на спекуляциях. Только 10% торгов – это реальная нефть, а 90% – игра на колебаниях цен. Трейдеры зарабатывают деньги на этих скачках и реагируют даже на неудачные слова политиков.

Эксперт также рассказал о фьючерсах — сделках на предстоящую покупку нефти. По его словам, они показывают настроения трейдеров, а не реальные поставки. К примеру, фьючерсы на сентябрь сейчас стоят 72 доллара за баррель.

График изменения цены на нефть Brent $/баррель на 19.06.2025

Для понимания: раньше при цене нефти 60 долларов за баррель литр А-95 обходился в 55 гривен. Если нефть подорожает до 72 долларов, бензин может стоить 65 гривен за литр.

Сергей Куюн: "Может приблизиться к 60 гринам"

Сергей Куюн, директор консалтинговой группы "А-95", в комментарии "Телеграфу" сказал, что думает иначе. Он считает, что говорить о 65 гривен за литр еще рано.

"Цена на бензин может приблизиться к 60 гривнам", — сказал Куюн. Эксперт предполагает, что если нефть обойдется в 75 долларов за баррель, то топливо может подорожать до 60 гривен. Но, по его мнению, не больше.

"Такого прогноза пока нет. 60 (гривен за литр — Ред.) — да есть, 65 — нет", — подытожил эксперт.

Почему все следят за Ормузским проливом

Через Ормузский пролив каждый день проходят корабли с миллионами баррелей нефти. Если ее заблокируют, цены на нефть пойдут вверх по всему миру.

Как мы писали ранее, Иран уже пригрозил перекрыть этот маршрут, если США вмешаются в войну на стороне Израиля. Американские чиновники рассказали, что Израиль требует от США немедленно вступить в войну. Главная цель – уничтожить иранский завод по обогащению урана в Фордо. Израиль не может сам уничтожить этот объект.

Однако США пока не готовы к таким действиям, потому что понимают опасность последствий. У Ирана есть готовый план ответа на американскую атаку. Если США ударят по Ирану, йеменские хуситы снова начнут атаковать корабли в Красном море. В начале мая США договорились с хуситами о прекращении подобных нападений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что США саботируют требование G7 снизить цену на российскую нефть. Американские чиновники пытаются оправдаться за этот неприкрытый саботаж, перекладывая ответственность на Трампа.