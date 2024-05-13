Курс вас удивит: сколько стоит доллар на черном рынке Киева
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Подскочила цена на евро
На валютном рынке не наблюдается резких колебаний, но вся иностранная валюта дорожает. За выходные доллар вырос почти на 20 копеек.
Евро тоже дорожает, вместе с ним другая европейская валюта. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 13 мая Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:
Доллар США (USD): 39,72 грн
Евро (EUR): 42,81 грн
Злотый (PLN): 9,97 грн
Канадский доллар (CAD): 29,03 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,78 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 39,89 грн
Евро (EUR): 43,03 грн
Злотый (PLN): 9,91 грн
Канадский доллар (CAD): 29,16 грн
Швейцарский франк (CHF): 44,00 грн
Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за выходные почти не изменился.
Покупка: 39,85 грн
Продажа: 39,94 грн
Ранее "Телеграф" писал, как изменится курс доллара в течение 2024 года. Ситуация на рынке будет контролироваться, ведь будет поддерживаться посредством внешнего финансирования, накопления существенных международных резервов и последовательной политики регулятора.