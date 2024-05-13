Курс вас удивит: сколько стоит доллар на черном рынке Киева

Подскочила цена на евро

На валютном рынке не наблюдается резких колебаний, но вся иностранная валюта дорожает. За выходные доллар вырос почти на 20 копеек.

Евро тоже дорожает, вместе с ним другая европейская валюта. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 13 мая Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 39,72 грн

Евро (EUR): 42,81 грн

Злотый (PLN): 9,97 грн

Канадский доллар (CAD): 29,03 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,78 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 39,89 грн

Евро (EUR): 43,03 грн

Злотый (PLN): 9,91 грн

Канадский доллар (CAD): 29,16 грн

Швейцарский франк (CHF): 44,00 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара за выходные почти не изменился.

Покупка: 39,85 грн

Продажа: 39,94 грн

Ранее "Телеграф" писал, как изменится курс доллара в течение 2024 года. Ситуация на рынке будет контролироваться, ведь будет поддерживаться посредством внешнего финансирования, накопления существенных международных резервов и последовательной политики регулятора.