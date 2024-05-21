Клубника по 80: что предлагают на Столичном рынке Киева

Некоторые продукты дешевеют

Цены на сезонные овощи в Украине начали падать. Дешевле стали помидоры, огурцы и редиска. На рынках уже продают украинскую клубнику дешевле, чем в прошлом году.

Стоимость мяса остается стабильной. "Телеграф" рассмотрел актуальные цены на Столичном рынке.

Цены на мясо

Свинина

Ошеек свинины в среднем продают по 240 грн за килограмм. Вырезку тоже по 240 грн за кг. Задняя часть стоит 150 грн/кг.

Ребра продают по 190 грн/кг. Средняя цена на сало на 150 грн/кг, но некоторые виды могут стоить 550 грн/кг.

Мясо птицы

Средняя цена на куриное филе 143 грн/кг. Куриное бедрышко продают по 111 грн за кг. Куриное крыло – 70 грн за кг.

Тушка курицы стоит в среднем 83 грн/кг. Тушка домашней курицы стоит 102 грн за кг.

Фабричная тушка индейки стоит в среднем 120 грн/кг. Филе продают по 195 грн/кг. Голень стоит 105 грн/кг. Бедра индейки по 190 грн за кг.

Тушку домашней утки можно приобрести за 159 грн/кг.

Говядина

Мякоть из задней части в среднем продают по 270 грн/кг. Говядина биток стоит 370 грн за кг.

Мясо из шеи стоит 220 грн/кг. Ребра продают по 145 грн/кг. Говядина вырезка в среднем стоит 700 грн за кг.

Баранина

Средняя цена на мякоть из лопатки барана 290 грн за кг. Баранина корейка в среднем стоит 400 грн/кг.

Ошеек предлагают по 180 грн за кг. Задняя нога на кости – 250 грн/кг. Ребро продается по 160 грн/кг.

Цены на овощи

Картошку продают по 15 грн за кг. Молодой картофель стоит от 40 до 120 грн/кг.

Средняя цена на лук – 20 грн за кг. Морковь стоит 13 грн/кг. Также появилась молодая морковь – 140 грн/кг.

Капусту продают по 20 грн/кг, пекинскую по 45 грн/кг. Свеклу можно купить по 12 грн/кг.

Редис стоит 30 грн за кг. Огурцы продают от 35 до 70 грн/кг. Красные помидоры стоят 75 грн/кг, розовые по 150 грн. Желтые помидоры продают по 140 грн./кг.

Свежий перец по 140–150 грн за кг. Чеснок молодой стоит 150–160 грн за кг. Также можно приобрести зелёный горох по 140 грн/кг.

Цены на фрукты

Средняя цена на украинские яблоки 25 грн за кг. Грушу предлагают по 60 грн/кг.

Персики и нектарины стоят 105 грн кг. Абрикосы стоят от 60 до 180 грн/кг.

Ящик бананов продают по 1200 грн, а зеленого авокадо стоит 600 грн.

Средняя цена апельсинов за кг 70 грн. Мандарины в среднем стоят 80 грн/кг. Киви по 100 грн/кг.

Виноград Киш-Мыш можно купить за 250 грн/кг. Лимон стоит 55 грн/кг. Гранат по 120 грн./кг.

Цены на ягоды

Украинскую клубнику продают в среднем по 80 грн/кг, но можно найти ценник со 140 грн. Ящик малины предлагают по 1200 грн.

Средняя цена на голубику 450 грн/кг. Клюква дешевле – 160 грн.

Цены на яйца

Яйца куриные категории С1, 10 шт. стоят 24 грн. Яйца С0, 10 шт можно приобрести по 28 грн.

Средняя цена категории СВ 40 грн. Яйца перепелиные, 20 шт стоит в среднем 55 грн.

Адрес рынка: Киевская обл., Бучанский р-н, с. Софиевская Борщаговка, ул. Большая Кольцевая, 110-А

График работы: без выходных 5:00 — 18:30

Важно отметить, что цены на продукты могут отличаться в зависимости от продавца.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве на этой неделе пройдут продуктовые ярмарки. Они будут с 21 по 26 мая в разных районах столицы.