На окраине Киева слышали взрывы: что известно и есть ли угроза

Столицу атакуют беспилотники

В пятницу, 14 июня, в Киеве и области несколько раз подряд раздались сигналы воздушной тревоги, а в Броварах местные жители слышали сильный взрыв. Как оказалось, на Киевщине силы нашей ПВО работают по вражескому БпЛА.

Так, по данным Воздушных сил, уже четвертый раз за день для ряда областей Украины появилась угроза удара баллистическими ракетами с территории РФ. Они летели в направлении Хмельницкой области и Киева.

Почти одновременно с этим в местных пабликах появились сообщения о звуках взрывов.

Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики для северных и центральных областей. Также объявили ракетную опасность по всей территории Украины.

Начальник КГВА Сергей Попко сообщил о том, что на окраинах Киева действительно ведется боевая работал по вражескому БпЛА. Угрозы применения "Кинжала", на данный момент нет.

В 14:47 опасность миновала – отбой воздушной тревоги в Киеве.

Для справки: ракеты "Кинжал" являются опасным оружием, ведь двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая больше скорости звука в 10 раз, и еще легко маневрируют в воздухе. Подробнее о том, чем известна хваленая российская ракета "Кинжал" вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Несбиваемая" гиперзвуковая ракета рф "Кинжал": почему о ней много говорят и что она может".

Напомним, в ночь на 14 июня россияне также терроризировали Украину ракетами. Они запустили крылатые ракеты Х-101 с борта стратегических бомбардировщиков Ту-95. Пуски происходили из района Энгельса, в воздухе находилось до пяти самолетов террористов. Взрывы звучали в районе Староконстантинова, предварительно работала ПВО. Также взрывы прогремели в Запорожье.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне ударили по Киевщине модернизированными ракетами. СМИ пишут, что такая модификация универсальна в своем применении, ведь может поражать аэродромную и нефтеперерабатывающую инфраструктуру.