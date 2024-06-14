На околиці Києва чули вибухи: що відомо і чи є загроза

Столицю атакують безпілотники

У п’ятницю, 14 червня, у Києві та області кілька разів поспіль пролунали сигнали повітряної тривоги, а у Броварах місцеві жителі чули сильний вибух. Як виявилось, на Київщині сили нашої ППО працюють по ворожому БПЛА.

Так, за даними Повітряних сил, вже вчетверте на день для низки областей України з’явилася загроза удару балістичними ракетами з території РФ. Вони летіли у напрямку Хмельницької області та Києва.

Майже одночасно з цим у місцевих пабліках з'явилися повідомлення про звуки вибухів. Наразі інформації про прильоти — немає.

Повітряні сили попереджали про загрозу балістики для північних і центральних областей. Також оголосили ракетну небезпеку по всій території України.

Начальник КДВА Сергій Попко повідомив про те, що на околицях Києва справді ведеться бойова робота по ворожому БпЛА. Загрози застосування "Кинджала" наразі немає.

О 14:47 небезпека минула — відбій повітряної тривоги в Києві.

Для довідки: ракети "Кинжал" є небезпечною зброєю, адже рухаються з гіперзвуковою швидкістю, яка більша за швидкість звуку в 10 разів, і ще легко маневрують у повітрі. Докладніше про те, чим відома хвалена російська ракета "Кинжал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою " Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинжал": чому про неї багато говорять і що вона може ".

Нагадаємо, у ніч на 14 червня росіяни також тероризували Україну ракетами. Вони запустили крилаті ракети Х-101 з борту стратегічних бомбардувальників Ту-95. Пуски походили з району Енгельса, у повітрі було до п’яти літаків терористів. Вибухи лунали в районі Старокостянтинова, попередньо працювала ППО. Також вибухи пролунали у Запоріжжі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни вдарили по Київщині модернізованими ракетами. ЗМІ пишуть, що така модифікація універсальна у своєму застосуванні, адже може вражати аеродромну та нафтопереробну інфраструктуру.