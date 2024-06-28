В Киев прибыла президент Словении: она почтила память павших украинских героев на Михайловской площади (видео)
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Визит Мусар был анонсирован заранее
В пятницу, 28 июня, в Киев с официальным визитом прибыла президент Словении Наташа Пирц Мусар. Она вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским почтила память павших защитников и защитниц Украины.
Главы государств прибыли на Михайловскую площадь и отдали почести погибшим воинам. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
Как сообщается, президент Словении Наташа Пирц Мусар прибыла в Киев по приглашению украинского коллеги Владимира Зеленского. Ее визит в Украину был заранее анонсирован.
В День Конституции Зеленский и Мусар почтили память украинских защитников и защитниц, которые отдали свои жизни за нашу страну. Воины почетного караула установили венки от глав государств к Стене памяти погибших за Украину на Михайловской площади.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина всегда будет помнить о каждом и каждой, кто отдал свою жизнь в боях.
"Украина всегда будет помнить о каждом и каждой, кто отдал свою жизнь в боях, — она стала жизнью всего нашего государства", — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что ранее лидер Словении анонсировала свой визит в Киев и говорила о том, что речь идет об обязательстве ее страны продолжать помогать Украине столько, сколько потребуется.
Владимир Зеленский обсудил с Пирц Мусар работу по подготовке второго Саммита мира и поблагодарил ее поддержку, а также за недавний пакет помощи для нашего государства.
"Проинформировал о работе по подготовке второго Саммита мира — готовим группы стран по пунктам Формулы мира. Мы должны вместе — все, кто действительно хочет мира, — разработать планы действий по всем аспектам безопасности, которые были нарушены Россией. Мы не хотим затягивать эту войну и должны как можно быстрее прийти к справедливому миру", — говорится в сообщении.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, что резидент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией. Украинский лидер сказал, что готов вести диалог о том, чтобы закончить войну.