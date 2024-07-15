Доллар перевалил за 41: курс валют на наличном рынке

Украинская гривна продолжает сдавать позиции

Курс доллара медленно растет и снова перевалил за отметку 41 гривну. Однако резких колебаний валюты не наблюдается.

Евро и другие европейские валюты продолжают дорожать. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 15 июля Национальный банк Украины установил официальный курс валют следующим образом:

Доллар США (USD): 41,04 грн

Евро (EUR): 44,68 грн

Злотый (PLN): 10,50 грн

Канадский доллар (CAD): 30,13 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,83 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 41,10 грн

Евро (EUR): 44,83 грн

Злотый (PLN): 10,41 грн

Канадский доллар (CAD): 30,10 грн

Швейцарский франк (CHF): 45,91 грн

Курс в банках

Средний курс доллара и евро составляет 15-20 крупнейших банков Украины.

Доллар США (USD): покупка 40,71 грн — продажа 41,23 грн

Евро (EUR): покупка 44,22 грн — продажа 44,93 грн

Оптимальный курс (все предложения покупки и продажи на черном рынке) доллара поднялся на несколько копеек.

Покупка: 41,06 грн

Продажа: 41,15 грн

Ранее "Телеграф" писал, когда доллар в Украине подорожает. В течение 2025-2027 годов прогнозируется замедление роста экономики и удорожание американской валюты.