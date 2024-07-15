Долар перевалив за 41: курс валют на готівковому ринку

Українська гривня продовжує здавати позиції

Курс долара повільно зростає і знову перевалив за позначку 41 гривню. Однак різких коливань валюти не спостерігається.

Євро та інші європейські валюти продовжують дорожчати. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 15 липня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 41,04 грн

Євро (EUR): 44,68 грн

Злотий (PLN): 10,50 грн

Канадський долар (CAD): 30,13 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,83 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 41,10 грн

Євро (EUR): 44,83 грн

Злотий (PLN): 10,41 грн

Канадський долар (CAD): 30,10 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,91 грн

Курс у банках

Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.

Долар США (USD): купівля 40,71 грн — продаж 41,23 грн

Євро (EUR): купівля 44,22 грн — продаж 44,93 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара піднявся на декілька копійок.

Купівля: 41,06 грн

Продаж: 41,15 грн

Раніше "Телеграф" писав, коли долар в Україні здорожчає. Протягом 2025-2027 років прогнозується уповільнення зростання економіки та здорожчання американської валюти.