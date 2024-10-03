В Киеве ожидается сильная облачность: повлияет ли она на температуру в городе

Осень понемногу напоминает о себе

Столицу накрыла пасмурная погода и в ближайшие дни улучшение синоптической ситуации не предполагается. Также прогнозируются дожди в выходные.

В дневное время температура будет колебаться в пределах +17...22 градусов, а ночью — +10...16 градусов. Самым холодным днем ожидается суббота, 5 октября, сообщили в Sinoptik.

С утра и до позднего вечера небо в четверг, 3 октября, будет покрыто облаками. Днем температура повысится до +22 градусов, а ночью зафиксировалась около +10 градусов. Наибольшие порывы ветра прогнозируются во второй половине суток – легкие 3 м/с.

Пятница, 4 октября, также принесет сильную облачность. Воздух днем прогреется до +20 градусов, а ночью остынет до +13 градусов. Порывы ветра в этот день не превысят лёгкие 2 м/с.

Пасмурность в субботу, 5 октября, продержится все время. Ночью ожидается дождь, который к утру завершится. Однако днем возобновится и к вечеру усилится. Сила ветра будет колебаться от штиля 0 м/с до тихих 1 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой прогнозируется погода в Украине в начале октября. Без сюрпризов не обошлось.