Без заморозков, но с дождями: каким областям не повезет с погодой 15 октября

Не забывайте зонтик

Украину накрыло уже ощутимое похолодание с первыми заморозками и дождями. Однако во вторник, 15 октября, погода будет не минусовой.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. По прогнозам синоптиков, во вторник часть Украины накроют умеренные дожди.

Так, на западе страны ожидается ночью до +4 градусов, а днем – до +11 градусов. В течение дня возможен небольшой дождь с прояснениями. Заморозки не прогнозируются, но у подножия гор может подморозить.

На севере страны ночью будет до +5 градусов, а днем — до +12 градусов. Возможны осадки, которые не минуют и столицы, однако периодически из-под облаков будет выглядывать солнце.

В восточных областях днем солнце пригреет до +16 градусов, а ночью — до +6 градусов. При этом дожди прогнозируются с умеренной облачностью.

Центральные и южные области ожидает прохладная ночь в +6 градусов и день в +17 градусов. В этих регионах синоптики прогнозируют небольшой дождь и умеренную облачность.

В то же время, порывы ветра почти по всей стране в течение дня составят до 12 м/с.

Народные приметы на 15 октября

Отмечается, ясное небо в этот день предвещает, что скоро будет морозно. А если сильный дождь и ледяной ветер – на холодную зиму. Если же на траве иней – придут заморозки. Вокруг месяца круги — будут морозы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине ухудшится погода и чего ждать украинцам.