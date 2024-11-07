У КПІ заборонили Telegram, але не повністю (відео)

Месенджером заборонили користуватися в конкретних випадках

Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" заборонив використовувати популярний месенджер Telegram, але в ряді конкретних випадків.

Про це на свої сторінці в Facebook повідомив доцент вищого навчального закладу Андрій Гаврушкевич. За його словами, йдеться про заборону використання даного месенджера в службових цілях, та з метою обміну службовою інформацією.

Водночас Telegram-канали підрозділів університету, а також його студмістечка, деканатів, факультетів, інститутів та департаментів, де викладається відкрита інформація студентам і працівникам КПІ, продовжують працювати. Про це також повідомив Гаврушкевич.

КПІ імені Ігоря Сікорського є одним із найбільших університетів України за кількістю студентів з широким переліком спеціальностей і освітніх програм для підготовки фахівців з технічних і гуманітарних наук. Він був заснований в 1898 році і входить в рейтинг найкращих вищих навчальних закладів України.

Нагадаємо, в жовтні 2024 року в Україні запровадили обмеження на використання месенджера Telegram. В першу чергу, це стосується депутатів Верховної Ради.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, студенти збунтувалися проти заборони популярного месенджера Telegram в одному з вишів Києва.