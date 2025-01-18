В Киеве на Оболони течет вода цвета "черного золота" (фото и видео)

По словам местных жителей, это происходит не первый год

Жители дома на улице Иорданской 2А на Оболони в Киеве жалуются на плохое качество воды из-под кранов.

Соответствующее видео опубликовано в столичных Telegram-каналах. На кадрах вода течет черным цветом и похожа на "черное золото", т.е, нефть.

В киевских Facebook-пабликах люди пишут, что это не первый подобный случай. Об этом сообщалось в 2018 и 2023 годах.

Один из таких случаев был зафиксирован в доме на Иорданской 11Б в октябре 2018 года.

Еще один случай был зафиксирован в июле 2023 года в доме №8 по той же улице Иорданской.

В последнем случае жительнице района посоветовали установить мобильное приложение 1551, оно же "Киев Цифровой". Ей порекомендовали оставлять в этом приложении как минимум 20 заявок каждый день, а также звонить в управляющую компанию (бывший ЖЭК — Ред.). При этом звонить рекомендуется каждый день, потому, что на практике это действует.

"Не стесняйтесь дойти до руководителя управляющей компании. У них есть сроки, а то, что они неделями рассказывают, что очередь или кто-то приезжал что-то делал — так пусть показывают документальные подтверждения", — пишут в комментариях к публикации.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в начале января в Киеве прорвало теплосеть.