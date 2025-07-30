Не выплывают даже машины: в Киеве целые улицы уходят под воду (фото, видео)

В "Киевавтодоре" отмечают, что не все скопления воды на дорогах следует считать подтоплениями

Столицу Украины накрыла очередная волна ливней, буквально парализовавшая город. В среду, 30 июля, Киев застал интенсивный дождь, повлекший многочисленные подтопления дорог, улиц и транспортных развязок.

Об этом пишут местные паблики. Люди публикуют видео, где улицы больше похожи на реки, а автомобили пытаются "переплыть" затопленные участки.

Одним из наиболее пострадавших районов стала Борщаговка. Улица Борщаговская буквально "ушла под воду", что повлекло за собой гигантские пробки.

А возле торгового центра "Respublika Park" из-за повышенного давления в сетях появился настоящий гейзер.

Отдельное внимание привлекло видео с затонувшим Porsche посреди дороги – роскошное авто оказалось в водяной ловушке, и выбраться самостоятельно уже не смогло.

Владельцу точно не повезло: кроме нервов придется считать еще и убытки.

Затонул автомобиль в столице

В Патрульной полиции Киева сообщили, что из-за подтопления затруднено движение транспорта по ряду улиц. По состоянию на 17:30 движение транспорта еще затруднено на следующих улицах:

Александра Махова

Борщаговской

Петра Радченко

Автозаводской

частично — Стеценко

Что говорят власти

В Киевской городской госадминистрации объяснили: за последние 2 дня в столице выпало рекордное количество осадков, значительно превысившее среднестатистические показатели. По словам представителей "Киевавтодора", подобные объемы воды превышают пропускную способность дождевой канализации. Особенно проблемной ситуация стала из-за резкого повышения уровня воды в реках Лыбидь, Нивка, Сырец, а также в каскаде озер Опечень и мелиоративных каналах на Дарнице. Это фактически заблокировало отток воды из городских улиц.

На местах работают эксперты, которые прочищают ливнеприемники, чтобы вода быстрее сходила.

Впрочем, в "Киевавтодоре" отмечают, что не все скопления воды на дорогах следует считать подтоплениями. Во многих случаях вода идет самотеком после очищения ливневой системы. В то же время жители города призывают быть осторожными и сообщать о серьезных затоплениях в круглосуточную диспетчерскую службу по телефону: (044) 284-74-19.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после каждого мощного ливня в новостных лентах киевских каналов появляются фото и видео подтопленных улиц города. Как правило, из-за затопленных проезжей части значительно усложняется движение как автомобилей, так и общественного транспорта. И эта проблема не нова – она беспокоит столицу уже много лет. В материале мы разобрались, в чем суть этой ситуации и существуют ли пути ее разрешения.