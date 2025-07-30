Не випливають навіть машини: у Києві цілі вулиці йдуть під воду (фото, відео)

У "Київавтодорі" наголошують, що не всі скупчення води на дорогах варто вважати підтопленнями

Столицю України накрила чергова хвиля злив, яка буквально паралізувала місто. У середу, 30 липня, Київ застав інтенсивний дощ, що спричинив численні підтоплення доріг, вулиць і транспортних розв'язок.

Про це пишуть місцеві пабліки. Люди публікують відео, де вулиці більше схожі на річки, а автомобілі намагаються "перепливти" затоплені ділянки.

Одним із найбільш постраждалих районів стала Борщагівка. Вулиця Борщагівська буквально "пішла під воду", що спричинило гігантські затори. Паралізований також Індустріальний міст.

А біля торгового центру "Respublika Park" через підвищений тиск у мережах з'явився справжній гейзер.

Окрему увагу привернуло відео з затонулим Porsche посеред дороги — розкішне авто опинилося у водяній пастці, і вибратися самостійно вже не змогло.

Власнику точно не пощастило: окрім нервів, доведеться рахувати ще й збитки.

Затонула автівка в столиці

У Патрульній поліції Києва повідомили, що через підтоплення ускладнено рух транспорту на низці вулиць. Станом на 17:30 рух транспорту ще ускладнений на таких вулицях:

Олександра Махова

Борщагівській

Петра Радченка

Автозаводській

частково — Стеценка

Що каже влада

У Київській міській держадміністрації пояснили: за останні 2 дні в столиці випала рекордна кількість опадів, яка значно перевищила середньостатистичні показники. За словами представників "Київавтодору", такі об'єми води перевищують пропускну здатність дощової каналізації. Особливо проблемною ситуація стала через різке підвищення рівня води в річках Либідь, Нивка, Сирець, а також у каскаді озер Опечень та меліоративних каналах на Дарниці. Це фактично заблокувало відтік води з міських вулиць.

На місцях працюють експерти, які прочищають зливоприймачі, аби вода швидше сходила.

Втім, у "Київавтодорі" наголошують, що не всі скупчення води на дорогах варто вважати підтопленнями. У багатьох випадках вода йде самопливом після очищення зливової системи. Водночас мешканців міста закликають бути обережними та повідомляти про серйозні затоплення до цілодобової диспетчерської служби за телефоном: (044) 284-74-19.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після кожної потужної зливи в стрічках новин київських каналів з'являються фото й відео підтоплених вулиць міста. Як правило, через затоплені проїжджі частини значно ускладнюється рух як автомобілів, так і громадського транспорту. І ця проблема не нова — вона турбує столицю вже багато років. У матеріалі ми розібралися, у чому суть цієї ситуації та чи існують шляхи її вирішення.