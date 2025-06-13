Спасите урожай, пока не сгорел: главные ошибки полива в жару

Объясняем, когда и как поливать, чтобы спасти растения от жары и какие другие способы помочь

В Украине ожидается значительное повышение температуры. Некоторые огородники в жаркие дни допускают ошибку — поливают растения днем. Но этого делать нельзя — солнце быстро испарит влагу, а капли на растениях станут настоящими линзами и вызовут ожоги.

Поливать огород нужно утром или вечером, когда не так жарко. Так вода достигнет корней растений. Не стоит заливать растения, надеясь, что это улучшит ситуацию. Больше всего влаги нуждаются молодые саженцы, рассада, тепличные культуры, газон. Если листья загибаются или тускнеют — растение нуждается в воде.

Сколько воды нужно растениям?

Томаты нуждаются в 5–7 л на куст раз в неделю;

нуждаются в 5–7 л на куст раз в неделю; Огурцы – 2–3 л на м² каждые 3–4 дня;

– 2–3 л на м² каждые 3–4 дня; Капуста – до 10 л на м² еженедельно;

– до 10 л на м² еженедельно; Салаты и зелень — 5-7 л на метр раз в 3-4 дня.

Сколько воды нужно растениям летом

Вода должна быть теплой, такой как почва. Чтобы увеличить эффективность полива, землю следует разрыхлить перед ним.

Как уберечь растения от перегрева:

Накрыть агроволокном. Оно не мешает циркуляции воздуха и защитит в солнечный день.

Установить тенты или затеняющие сетки. Они не дают солнцу выжечь растения. Их можно монтировать вместо покрытия теплицы, крепить стяжками и т.п.

Мульчировать растения. Сено, солома, компост защищают почву и удерживают влагу. Для клумбы мульчей может быть кора деревьев и даже шишки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие ошибки полива могут привести к трещинам на огурцах. Если поливать нерегулярно, они также станут горькими.