Врятуйте врожай, поки не згорів: головні помилки поливу у спеку

Пояснюємо, коли і як поливати, аби врятувати рослини від спеки та які є інші способи допомогти

В Україні очікується значне підвищення температури. Деякі городники в спекотні дні припускаються помилки — поливають рослини вдень. Але цього робити не можна — сонце швидко випарує вологу, а краплини на рослинах стануть справжніми лінзами та спричинять опіки.

Поливати город потрібно вранці або у ввечері, коли не так спекотно. Так вода досягне коренів рослин. Не варто заливати рослини, сподіваючись, що це покращить ситуацію. Найбільше вологи потребують молоді саджанці, розсада, тепличні культури, газон. Якщо листя загинається чи тьмяніє — рослина потребує води.

Скільки води потрібно рослинам:

Томати потребують 5–7 л на кущ раз на тиждень;

потребують 5–7 л на кущ раз на тиждень; Огірки — 2–3 л на м² кожні 3–4 дні;

— 2–3 л на м² кожні 3–4 дні; Капуста — до 10 л на м² щотижня;

— до 10 л на м² щотижня; Салати й зелень — 5–7 л на м² раз на 3–4 дні.

Скільки води потрібно рослинам влітку

Вода має бути теплою, такою, як ґрунт. Щоб збільшити ефективність поливу землю варто розпушити перед ним.

Як уберегти рослини від перегріву:

Накрити агроволокном. Воно не заважає циркуляції повітря і захистить в сонячний день.

Встановити тенти чи затіняючі сітки. Вони не дають сонцю випалити рослини. Їх можна монтувати замість покриття теплиці, кріпити стяжками тощо.

Мульчувати рослини. Сіно, солома, компост захищають ґрунт та втримують вологу. Для клумб мульчею може бути кора дерев та навіть шишки.

Раніше "Телеграф" розповідав, які помилки поливу можуть привести до тріщин на огірках. Якщо поливати нерегулярно вони також стануть гіркими.