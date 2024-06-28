Львов и область без света: названы актуальные графики отключений

Всего действует шесть очередей отключения

В Украине продолжают применять почасовые ограничения электроэнергии, также касающиеся Львова и области. Где были обновлены графики стабилизационных отключений.

"Телеграф" публикует актуальные графики отключений электроэнергии во Львове и области. Они вводятся по распоряжению государственной компании НЭК "Укрэнерго" в соответствии с оперативной ситуацией в энергетической системе Украины.

Отмечается, что ограничения света будут касаться и бытовых, и промышленных потребителей.

В графиках отключений для каждой группы, которых на Львовщине шесть, указан день и ориентировочное время отключения.

Заметим, что графики почасовых отключений могут применяться не в полном объеме, то есть может быть уменьшено время отключений или выключать не всех.

Также узнать свою группу можно с помощью:

сайта "Львовоблэнерго" (раздел "Почему нет света");

чат-бота "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);

чат-бота "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);

чат-бота "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);

чат-бота "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

Ранее "Телеграф" писал, что в Yasno рассказали, сколько часов украинцы будут сидеть без света зимой.