Львів та область без світла: названо актуальні графіки відключень
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Усього діє шість черг відключення
В Україні продовжують застосовувати погодинні обмеження електроенергії, які також стосуються Львова та області. Де було оновлено графіки стабілізаційних відключень.
"Телеграф" публікує актуальні графіки відключень електроенергії у Львові та області. Вони вводяться за розпорядженням державної компанії НЕК "Укренерго" відповідно до оперативної ситуації в енергетичній системі України.
Зазначається, що обмеження світла стосуватимуться і побутових, і промислових споживачів.
У графіках відключень для кожної групи, яких на Львівщині шість, зазначено день та орієнтовний час вимкнення.
Зауважимо, що графіки погодинних відключень можуть застосовувати не в повному обсязі, тобто може бути зменшений час відключень або ж вимикатимуть не всіх.
Також дізнатися свою групу можна за допомогою:
- сайту "Львівобленерго" (розділ "Чому немає світла");
- чат-боту "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
- чат-боту "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);
- чат-боту "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);
- чат-боту "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).
Раніше "Телеграф" писав, що в Yasno розповіли, скільки годин українці сидітимуть без світла взимку.