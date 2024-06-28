Львів та область без світла: названо актуальні графіки відключень

Усього діє шість черг відключення

В Україні продовжують застосовувати погодинні обмеження електроенергії, які також стосуються Львова та області. Де було оновлено графіки стабілізаційних відключень.

"Телеграф" публікує актуальні графіки відключень електроенергії у Львові та області. Вони вводяться за розпорядженням державної компанії НЕК "Укренерго" відповідно до оперативної ситуації в енергетичній системі України.

Зазначається, що обмеження світла стосуватимуться і побутових, і промислових споживачів.

У графіках відключень для кожної групи, яких на Львівщині шість, зазначено день та орієнтовний час вимкнення.

Зауважимо, що графіки погодинних відключень можуть застосовувати не в повному обсязі, тобто може бути зменшений час відключень або ж вимикатимуть не всіх.

Також дізнатися свою групу можна за допомогою:

сайту "Львівобленерго" (розділ "Чому немає світла");

чат-боту "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);

чат-боту "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);

чат-боту "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);

чат-боту "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Раніше "Телеграф" писав, що в Yasno розповіли, скільки годин українці сидітимуть без світла взимку.