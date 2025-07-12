Мечта кошатников. В Украине есть населенный пункт с "пушистым" названием, где его найти (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Название связывают с фамилией основателя
В Украине есть немало забавных названий населенных пунктов. Так, например, в Ивано-Франковской области есть село Котиковка.
Об этом свидетельствуют данные Google карт. Это остроумное название у многих ассоциируется с котами, но действительно ли оно связано с домашними питомцами, выяснял "Телеграф".
Котиковка — это село в Городенковской городской общине Коломыйского района Ивано-Франковской области. До 2020 здесь даже был центр сельского совета. Населённый пункт расположен в 1 км от центра общины на автомагистрали. В Котиковке по последним данным проживает до 2290 человек.
История основания Котиковки
В XVII веке на пустыре за Городенкой было основано поселение Котиковка беглыми селянами. А в 1648 году жители села присоединились к повстанцам, возглавляемым С. Высочаном.
Только в 1939 году Котиковка стала отдельной административной единицей, до этого она считалась пригородом Городенки (Котиковское). В 1979 году с. Котиковка и территориальное образование "Галузивка" вошли в пределы м. Городенко, а с 1999 года территориальная единица по соответствующему Постановлению Верховной Рады Украины от 15.11.1996 была восстановлена как самостоятельный населенный пункт — село Котиковка.
Почему село имеет такое название
Официальных данных, подтверждающих происхождение названия Котиковка нет. Однако есть несколько версий. По одной из них, название села происходит от прозвища одного из основателей — "Котик". Есть мнение, что речь идет о форме фамилии Котелко. Также селяне говорят, что название могло быть сначала "Котелковка", но со временем прижилась упрощенная форма — Котиковка.
Добавим, что в селе проживает много жителей с фамилиями Котик и Котелко. По данным портала "Рідні", в Городенковском районе проживает 42 человека с фамилией Котик и 63 из Котелко.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине есть целое село под названием Олег. Уже рассказали, где его найти.