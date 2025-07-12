Мечта кошатников. В Украине есть населенный пункт с "пушистым" названием, где его найти (фото)

Название связывают с фамилией основателя

В Украине есть немало забавных названий населенных пунктов. Так, например, в Ивано-Франковской области есть село Котиковка.

Об этом свидетельствуют данные Google карт. Это остроумное название у многих ассоциируется с котами, но действительно ли оно связано с домашними питомцами, выяснял "Телеграф".

Котиковка — это село в Городенковской городской общине Коломыйского района Ивано-Франковской области. До 2020 здесь даже был центр сельского совета. Населённый пункт расположен в 1 км от центра общины на автомагистрали. В Котиковке по последним данным проживает до 2290 человек.

Село Котиковка

История основания Котиковки

В XVII веке на пустыре за Городенкой было основано поселение Котиковка беглыми селянами. А в 1648 году жители села присоединились к повстанцам, возглавляемым С. Высочаном.

Только в 1939 году Котиковка стала отдельной административной единицей, до этого она считалась пригородом Городенки (Котиковское). В 1979 году с. Котиковка и территориальное образование "Галузивка" вошли в пределы м. Городенко, а с 1999 года территориальная единица по соответствующему Постановлению Верховной Рады Украины от 15.11.1996 была восстановлена как самостоятельный населенный пункт — село Котиковка.

Село Котиковка

Почему село имеет такое название

Официальных данных, подтверждающих происхождение названия Котиковка нет. Однако есть несколько версий. По одной из них, название села происходит от прозвища одного из основателей — "Котик". Есть мнение, что речь идет о форме фамилии Котелко. Также селяне говорят, что название могло быть сначала "Котелковка", но со временем прижилась упрощенная форма — Котиковка.

Добавим, что в селе проживает много жителей с фамилиями Котик и Котелко. По данным портала "Рідні", в Городенковском районе проживает 42 человека с фамилией Котик и 63 из Котелко.

Фамилия Котик

Фамилия Котелко

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине есть целое село под названием Олег. Уже рассказали, где его найти.