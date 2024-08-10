Десятки людей погибли при падении самолета в Бразилии: некоторых спасло чудо

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва объявил трехдневный траур

Некоторые пассажиры, перепутав выходы на посадку, не попали на самолет в Бразилии, который потерпел крушение, что привело к гибели 61 человека. Это спасло жизни около 10 людей.

По словам одного из них, по меньшей мере 10 людей ждали не у тех ворот и опоздали на самолет, рассказал мужчина бразильскому изданию Globo, пишет CNN. Когда люди поняли, что ошиблись выходом на посадку, они очень просили работников аэропорта пропустить их на борт самолета, но им отказали.

"Они сказали мне: "Мистер, вы не сядете на этот самолет, потому что мы уже превысили лимит посадки". Я даже немного надавил на них. "Мистер, посадите меня на этот самолет, мне надо лететь", а он ответил: "Никак, я могу только перебронировать ваш билет". У меня дрожат ноги, только Бог знает, как я себя чувствую. Слава Богу, что мы не попали на этот самолет", — поделился эмоциями мужчина.

По данным авиакомпании Voepass Linhas Aereas, владеющей самолетом, потерпевшим крушение, все 57 пассажиров, находившихся на борту самолета имели бразильские документы. Представители авиакомпании заявили, что пока нет информации о причинах авиакатастрофы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Подмосковье разбился пассажирский самолет. Это произошло в июле, были погибшие и пострадавшие.