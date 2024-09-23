Россию не пригласят на годовщину увольнения Освенцима: решение объяснили содержательно

Нынешняя Россия далека от ценностей свободы

Представители Российской Федерации не будут приглашены в Польшу по случаю 80-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Освенцим (Аушвиц) советскими войсками.

Об этом сообщила пресс-служба музея "Аушвиц Мемориал" в соцсети "X". Директор музея Петр Цивинский заявил, что коллектив заведения помнит жертв, но также ценит свободу. И сложно представить присутствие на памятных мероприятиях российских представителей, поскольку это было бы цинично сегодня.

Он добавил, что сегодняшняя Россия не понимает ценности свободы.

"Я хотел бы, чтобы когда-нибудь это снова стало возможным, но давайте серьезно — это точно не произойдет в ближайшие четыре месяца", — заявил директор. Он добавил, что 26 и 27 января 2025 года Музей будет закрыт для посетителей, но для желающих почтить годовщину увольнения будет подготовлен специальный сектор.

Концлагерь Аушвиц появился в 1940 году на оккупированной нацистской Германией территории Польши. Он действовал до января 1945 года, когда был уволен советскими войсками под командованием маршала Ивана Конева. За время существования нацисты убили в лагере более миллиона человек, среди жертв были евреи, ромы, поляки, советские военнопленные и представители других национальностей. Еще в лагере погибли два брата Степана Бандеры – Василий и Александр.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как Гитлер и Сталин начали Вторую мировую войну из раздела Польши, а затем принялись за передел всей Европы.