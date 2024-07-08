"Нужно побеждать": в РФ перед Олимпиадой обнаружили нацизм во Франции

Россияне до сих пор помнят визит французской чиновницы в Киев

Чемпион мира по плаванию на короткой воде Никита Коновалов назвал слова мэра Парижа Анн Идальго проявлением нацизма. Накануне Федерации спортивной борьбы и дзюдо России отказались отправлять спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже, хотя Международный олимпийский комитет (МОК) допустил некоторых атлетов из страны-агрессора на Олимпиаду.

Соответствующий комментарий Коновалов приводит metaratings.ru. Спортсмен обвиняет Францию в нацизме, хотя именно Россия не отпускает некоторых своих атлетов на Игры.

"Когда спортсмены приезжают на соревнования, они тоже борются с дискриминацией. Мэр Парижа сказала, что не ждёт россиян на Олимпиаде. Это тоже проявление нацизма, с которым надо бороться, просто в другой форме. Нужно ехать и побеждать.

Патриотизм – это состояние души, а не флаг и гимн. Многие федерации заявляют, что ехать на Олимпиаду не надо. А мнение самих спортсменов у нас не учитывается. Но они и не могут пойти против системы. В противном случае, спортсмены могут оказаться в чёрных списках, лишиться дохода, не попасть на сборы", – рассказал Коновалов.

Анн Идальго посетила Киев

Напомним, Идальго во время мартовского визита в Киев заявила, что не хочет видеть россиян на Олимпиаде в Париже. В РФ тут же потребовали отменить Игры во Франции и начали оскорблять француженку.