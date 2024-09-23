Росію не запросять на роковину звільнення Освенциму: рішення пояснили змістовно

Нинішня Росія далека від цінностей свободи

Представників Російської Федерації не будуть запрошені в Польщу з нагоди 80-ї річниці звільнення нацистського концтабору Освенцим (Аушвіц) радянськими військами.

Про це повідомила пресслужба музею "Аушвіц Меморіал" в соцмережі "X". Директор музею Пьотр Цивінський заявив, що колектив закладу пам’ятає жертв, але так само цінує свободу. І важко уявити присутність на пам’ятних заходах російських представників, оскільки це було б цинічно сьогодні.

Він додав, що сьогоднішня Росія не розуміє цінностей свободи.

"Я хотів би, щоб колись це знову стало можливим, але давайте серйозно — це точно не станеться в найближчі чотири місяці", — заявив директор. Він додав, що 26 та 27 січня 2025 року Музей буде закритий для відвідувачів, але для тих, хто бажає вшанувати річницю звільнення буде підготовлено спеціальний сектор.

Концтабір Аушвіц з’явився в 1940 році на окупованій нацистською Німеччиною території Польщі. Він діяв до січня 1945 року, коли був звільнений радянськими військами під командуванням маршала Івана Конєва. За час існування нацисти вбили в таборі понад мільйон людей, серед жертв були євреї, роми, поляки, радянські військовополонені та представники інших національностей. Ще в таборі загинули двоє братів Степана Бандери – Василь і Олександр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, як Гітлер і Сталін розпочали Другу світову війну з розділу Польщі, а потім взялися за переділ усієї Європи.