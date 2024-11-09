Главное уголовное производство против Трампа будут прекращать: почему так решили

Министерство юстиции обсуждает, как свернуть дело вообще – поскольку действующий президент не может быть под следствием

В США отложили сроки рассмотрения уголовного производства о подрыве выборов 2020 года, направленного против новоизбранного президента Дональда Трампа. Судья и прокуроры определили предстоящее возвращение Трампа в Белый дом как "беспрецедентное обстоятельство".

Об этом сообщило информационное агентство Reuters. Отмечается, что по просьбе специального советника Джека Смита, ведущего дело против Трампа, окружной судья США Таня Чуткан отложила дедлайны до момента, пока не будет выяснена дальнейшая судьба производства.

"Задержка в рассмотрении нужна, чтобы дать правительству время оценить это беспрецедентное обстоятельство и определить соответствующий курс в будущем согласно политике Министерства юстиции", – сказал один из прокуроров.

Источник, знакомый с вопросом, отметил, что сейчас Министерство юстиции обсуждает, как свернуть дело вообще. Проблема не в испуге перед новым президентом США, а в том, что таковы требования законодательства и политика министерства: действующий президент не может быть объектом уголовного преследования. А советник Смит заверил, что до 2 декабря судью Чуткан проинформируют о дальнейших действиях по делу.

Кстати, сам Трамп все еще может попасть за решетку – но не по делу о выборах. По делу порноактрисы Сторми Дэниелс его признали виновным, однако до сих пор не назначили наказание, которое будет объявлено только 26 ноября.

Напомним, 31 мая 2024 года в штате Нью-Йорк суд признал Трампа виновным в деле фальсификации документов о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. Присяжные после двухдневного обсуждения признали Трампа виновным по всем 34 обвинениям, выдвинутым ему прокурорами. Предполагалось, что наказание Трампу назначат только после 11 июля, а тогда его отпустили без залога.