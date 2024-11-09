Головне кримінальне провадження проти Трампа будуть припиняти: чому так вирішили

Міністерство юстиції обговорює, як згорнути справу взагалі – оскільки чинний президент не може бути під слідством

В США відклали терміни розгляду кримінального провадження про підрив виборів 2020 року, спрямованого проти новообраного президента Дональда Трампа. Суддя та прокурори визначили майбутнє повернення Трампа до Білого дому, як "безпрецедентну обставину".

Про це повідомило інформаційне агентство Reuters. Зазначається, що на прохання спеціального радника Джека Сміта, який веде справу проти Трампа, окружний суддя США Таня Чуткан відклала дедлайни до моменту, поки не буде з'ясовано подальшу долю провадження.

"Затримка у розгляді потрібна, щоб дати уряду час оцінити цю безпрецедентну обставину та визначити відповідний курс у майбутньому відповідно до політики Міністерства юстиції", – сказав один з прокурорів.

Джерело, яке знайоме з питанням, зазначило, що зараз Міністерство юстиції обговорює, як згорнути справу взагалі. Проблема не в переляку перед новим президентом США, а в тому, що такими є вимоги законодавства та політика міністерства: чинний президент не може бути об'єктом кримінального переслідування. А радник Сміт запевнив, що до 2 грудня суддю Чуткан поінформують щодо подальших дій у справі.

Доречі, сам Трамп все ще може потрапити за ґрати – але не у справі про вибори. У справі порноакторки Стормі Деніелс його визнали винним, проте досі не призначили покарання, яке оголосять тільки 26 листопада.

Нагадаємо, 31 травня 2024 року в штаті Нью-Йорк суд визнав Трампа винним у справі щодо фальсифікації документів про виплати порноакторці Стормі Деніелс. Присяжні після дводенного обговорення визнали Трампа винним за всіма 34 звинуваченнями, які йому висунули прокурори. Припускалося, що покарання Трампу призначать тільки після 11 липня, а тоді його відпустили без застави.