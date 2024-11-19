Великобритания предоставит Украине необходимое для победы оружие: что известно

Украина должна получить все необходимое в нужном количестве

Великобритания готова предоставить Украине необходимое оружие для победы над россиянами. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время саммита G20 в Бразилии.

Однако Стармер отказался раскрывать конкретные детали о типах вооружения. Об этом сообщает издание The Guardian.

Британский премьер подчеркнул, что его позиция неизменна – Украина должна получить все необходимое в нужном количестве. "Путин не должен одержать победу в этой войне", – подчеркнул политик.

На вопрос журналистов о возможности поставок ракет Storm Shadow для поражения целей на территории РФ, Стармер отметил, что не будет комментировать "оперативные вопросы".

Британский глава также добавил, что в течение последних недель неоднократно отмечал необходимость обеспечения Украины всем нужным вооружением. По его словам, укрепление обороноспособности Украины критически важно не только для самого государства, но и для всего демократического мира.

Справка. Storm Shadow – высокоточная крылатая ракета воздушного базирования. Оснащена системой навигации с тепловизионной головкой самонаведения для поражения движущихся целей. Обладает тандемной боевой частью массой 450 кг для уничтожения укрепленных объектов. Дальность полета экспортных версий – до 300 км.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему у Украины нет аналогов Storm Shadow. Эксперт рассказал, в чем сложность.