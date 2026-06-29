Болгарская пророчица Вангелия Гуштерова является самой популярной фигурой среди ясновидящих прошлого

Тема предсказаний и пророчеств вокруг российско-украинской войны и будущего Кремля пользуется колоссальным медийным спросом. Каждый раз, когда ситуация на фронте или внутри РФ обостряется, информационное пространство наводняют цитаты известных мистиков прошлого и современных астрологов.

Но анализ показывает четкую закономерность: большинство "сенсационных пророчеств" являются продуктом современных медиаманипуляций, политических технологий или банального желания выдать желаемое за действительное. Историки и исследователи мистицизма подчеркивают: подавляющее большинство таких предсказаний очень размыты, а многие цитаты вообще появились уже после смерти самих пророков.

Пророчества Бабы Ванги: между мифами и пропагандой

Болгарская пророчица Баба Ванга (Вангелия Гуштерова) является едва ли не самой популярной фигурой, чье имя используют обе стороны конфликта.

Российский нарратив: Российские таблоиды годами тиражировали фразу, которую Ванга якобы сказала в 1979 году писателю Валентину Сидорову: "Все растает, как лед, только одно останется нетронутым — слава Владимира, слава России". Это выражение активно эксплуатируется кремлевской пропагандой для оправдания культа личности президента России Владимира Путина.

Реальность и опровержение : Как отмечает расследование авторитетного международного издания The Guardian, большинство "пророчеств" Ванги никогда не были зафиксированы в письменном виде за ее жизнь. Представители Фонда Бабы Ванги в Болгарии официально заявляют, что подобные геополитические тезисы — это "абсолютная ложь", а сама ясновидящая преимущественно занималась лечением людей и не делала глобальных политических прогнозов. Более того, ей приписывали "покушение на Путина со стороны соотечественника" на 2024–2025 годы (о чем упоминает медиаресурс WION), что прямо противоречит тезису о "вечной славе".

Баба Ванга. Фото: Википедия

Также следует отметить, что после 2022 года в сети начали массово распространяться утверждения, что Ванга якобы предсказала:

масштабную войну в Европе;

ослабление России;

завершение войны после больших потерь;

изменение мирового порядка.

Кроме того, ясновидящая якобы напророчила войну в Европе в 2025 году, которая по итогам уничтожит население всего континента, пишет Euronews. Но ведь полномасштабное вторжение началось за три года до того, а других войн на континенте в прошлом году не было.

Нострадамус: война, которая закончится истощением

Французскому алхимику традиционно приписывают катрены о "великой войне в Европе".

Также астролог XVI века якобы также писал о:

"жестоких битвах";

"истощении народов";

приходе мира после продолжительного конфликта.

Мишель Нострадамус. Фото: Википедия

Исследователи его творчества пытались привязать его тексты к событиям XXI века, трактуя упоминания об "огне с неба" и "восточном правителе" как падение путинского режима и конец Кремля из-за внутреннего мятежа или экономического коллапса.

Однако язык катренов настолько размыт, что под него можно подстроить любое историческое событие от Наполеона до пандемии коронавируса. Ни одного прямого упоминания Украины либо России в текстах Нострадамуса нет.

Алоиз Ирльмайер: провидец, которому приписывают "крушение России"

Немецкий ясновидящий Алоиз Ирльмайер еще в 1950-х годах описывал предстоящую великую войну в Европе.

Чаще всего ему приписывают следующие слова:

в России начнется внутренняя революция;

власть упадет;

руководители государства погибнут или покончат жизнь самоубийством;

страна переживет масштабный гражданский конфликт.

Алоиз Ирльмайер. Фото: bgland24.de

Именно эти отрывки после 2022 часто используют как "пророчество конца Кремля". Но такой вариант, если он вообще правдив, больше напоминает распад Советского Союза, после которого в РФ прекратили преследование церкви:

"В России вспыхивает революция и гражданская война. Трупов так много, что их уже не убирают с дорог. Крест снова возводится на пьедестал. Российский народ снова верит в Бога. Великие партийные лидеры совершают самоубийства, и в крови смывается большая вина. Я вижу красную мессу, смешанную с желтыми лицами, это общий бунт и ужасные убийства. Затем они поют пасхальные песни и зажигают свечи перед сакральными изображениями. Молитвой христианства умирает чудовище ада; также молодежь снова верит в покровительство Богоматери".

Эдгар Кейси: Россия после большого кризиса

Американский мистик Эдгар Кейси напрямую о современной Украине не говорил.

Однако ему приписывают прогноз, что после больших потрясений Россия:

переживет духовное обновление;

изменит политический курс;

станет "источником надежды для мира".

Эдгар Кэйси. Фото: Википедия

Именно из-за этих слов многие современные интерпретаторы считают, что перед таким "обновлением" страна должна пережить серьезный внутренний кризис.

Историки отмечают, что Кейси не называл конкретные даты и не описывал современную российско-украинскую войну.

Что говорят мистики современности и почему даты нестабильные

Если классические пророки оставили туманные намеки, то современные астрологи, тарологи и экстрасенсы оперируют конкретными датами, которые постоянно переносятся.

Аналитический обзор прогнозов известных украинских и иностранных астрологов (например, Влада Росса, Алакха Ниранжана или Кушала Кумара, которого западная пресса называет "индийским Нострадамусом"), демонстрирует интересную динамику, отмечает i-vin.info:

Прогноз на 2024 год: Большинство эзотериков уверяли, что после солнечного затмения в апреле 2024 года горячая фаза завершится к октябрю-ноябрю 2024 года из-за истощения Кремля. Прогноз не оправдался.

Прогноз на 2025 год: Следующей "сакральной" датой называли май 2025 года. Когда сроки истекли, риторика изменилась: "Россияне просто затягивают время, тенденция перенесена на конец лета или осень".

Прогноз на 2026 год: Сейчас большинство прогнозов сместились на середину или конец 2026 года, ссылаясь на парад планет или цикличность Сатурна, которые якобы должны запустить необратимые процессы распада внутри элит РФ.

Выводы

Из предсказаний современных мистиков, постоянно переносящих даты, можно сделать вывод о том, что ни одна эзотерическая методика не способна дать точный прогноз, поскольку пророчества адаптируются под текущий информационный фон и настроения общества.

Что касается предсказаний, приписываемых ясновидящим прошлого:

в большинстве своем они очень размыты;

многие цитаты появились уже после смерти авторов;

отсутствуют оригинальные рукописи или записи;

одна и та же фраза может трактоваться десятками разных способов;

после начала великих исторических событий люди склонны "подгонять" старые тексты под современность.

Поэтому пророчества о "конце Кремля" и скором завершении войны — это преимущественно психотерапевтический контент для успокоения аудитории или инструмент пропаганды. Реальное "пророчество", которое сбывается, пишется непосредственно на поле боя силами ВСУ и обеспечивается устойчивостью мировой экономики против диктатуры.

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