Ученые предупреждают об активности солнечного пятна-монстра: будут ли магнитные бури

Солнечное пятно, которое уже в два раза больше Земли, может создать сильную вспышку и, как следствие, — геомагнитный шторм

Большое солнечное пятно, которое в конце прошлой рабочей недели было в два раза больше Земли, повернулось "лицом" к нашей планете. Астросиноптики предупреждают, что она может стать причиной магнитной бури.

Солнечное пятно 3961 является одним из самых больших солнечных пятен 25-го солнечного цикла. После нескольких дней серьезного роста оно повернулось к Земле и имеет магнитное поле "бета-гамма-дельта", содержащее энергию для X-класса, как сообщили ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

"Возможно, скоро произойдет геоэффективный взрыв", — предупреждают они.

Следует напомнить, что вспышки сгруппированы в соответствии с их силой. Самые маленькие называются В-вспышками, за ними следуют С-вспышки, а затем М-вспышки. Самым мощным классом солнечных вспышек есть Х-вспышки.

Магнитные бури на Земле в течение 20-26 января

Как говорится в прогнозе Meteoagent, который составляет свой прогноз на основе спутниковых систем NOAA, TESIS и научных международных метеорологических лабораторий по всему миру, в понедельник, 20 января, на Земле держится сильная магнитная буря в 5 баллов. На следующий день, 21 января, уже не ожидается геомагнитное колебание "красного" уровня.

Ученые прогнозируют, что геомагнитная тишина ожидается с 22 по 26 января.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что погода в Украине резко изменится. Синоптики прогнозируют, что некоторым регионам нужно ждать дожди и морозы, и, соответственно, гололед.