Директор Института мировой политики специально для "Телеграфа" объяснил, почему G7 не признает легитимность Путина

Новости последнего времени из России и в отношении России будто нанизываются на одну цепочку. Катастрофические наводнения, к которым местная власть оказалась не готова. Многочисленные убийства, которыми отличились вернувшиеся с войны в Украине вояки. Тотальная коррупция на всех уровнях власти, когда замминистра обороны шикует, как какой-то олигарх, за что в итоге оказывается за решеткой.

Происходящее в России напоминает наполнение некоего "резервуара ненависти". Ненависти собственно к РФ. Причем это наполнение происходит как извне, так и изнутри. И этот процесс будет продолжаться разными темпами.

Но я не думаю, что какие-то кадровые перестановки в правительстве, которые обещают после майской "инаугурации" Путина, будут серьезно влиять на ситуацию внутри РФ. Потому что решает всё именно Путин.

В то же время то, что Европарламент (по понятным политическим причинам) не признал Путина избранным президентом, — нам всем на пользу. И может подтолкнуть в том числе "Большую семерку" не признавать его легитимность.

Россия стремительно теряет авторитет, возможности, статус государства, которое было одним из мировых лидеров.