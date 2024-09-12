Готовятся к войне? Еще одна страна Европы решила серьезно заняться обороной

Страна готовится к самому худшему

Европа продолжает наращивать свой оборонный потенциал. На этот раз Швеция принялась серьезно укреплять свою оборону. Страна планирует выделить вдвое больше денег на защиту мирного населения. И это не просто так – шведы готовятся к возможной войне в будущем.

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин рассказал о новых планах правительства. В 2024 году на защиту населения выделят 6,5 миллиарда шведских крон (около 425 млн евро). А уже с 2028 года эта сумма вырастет до 15 миллиардов (980 млн евро) каждый год, пишет местное агентство новостей ТТ.

"Это величайшие вложения в гражданскую оборону со времен холодной войны", – заявил Болин. Деньги пойдут на шесть главных направлений: медицину, транспорт, еду, энергию, защиту людей, связь и почту.

По данным ТТ, шведы планируют закупить больше лекарств и создать запасы на черный день. Кроме того, в стране намерены отремонтировать важные объекты, обеспечить работу мобильной связи во время кризисов и восстановить убежища для людей.

"Мы хотим сделать наше общество сильным и готовым к худшему", – объяснил министр.

Швеция начала менять свою оборонную политику после того, как Россия напала на Украину. Страна вступила в НАТО и увеличила расходы на армию.

В начале года чиновники Швеции заявили, что все граждане должны быть готовы к возможной войне. В стране даже возобновили призыв на гражданскую службу – впервые с 1990-х годов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Швеция оказывает рекордную военную помощь Украине. Среди прочего – самолет ДРЛО для усиления противовоздушной обороны Украины.