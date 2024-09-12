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Готуються до війни? Ще одна країна Європи вирішила серйозно зайнятись обороною

Автор
Женя Хамстер
Дата публікації
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Автор
Ілюстративне зображення Новина оновлена 12 вересня 2024, 20:40
Ілюстративне зображення. Фото Колаж "Телеграф"

Країна готується до найгіршого

Європа продовжує нарощувати свій оборонний потенціал. Цього разу Швеція взялася серйозно зміцнювати свою оборону. Країна планує виділити вдвічі більше грошей на захист мирного населення. І це не просто так – шведи готуються до можливої війни у майбутньому.

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін розповів про нові плани уряду. У 2024 році на захист населення виділять 6,5 мільярдів шведських крон (близько 425 млн євро). А вже з 2028 року ця сума зросте до 15 мільярдів (980 млн євро) щороку, пише місцеве агентство новин ТТ.

"Це найбільші вкладення у цивільну оборону з часів холодної війни", – заявив Болін. Гроші підуть на шість головних напрямків: медицину, транспорт, їжу, енергію, захист людей, зв'язок та пошту.

За даними ТТ, шведи планують закупити більше ліків та створити запаси на чорний день. Крім того, в країні збираються відремонтувати важливі об'єкти, забезпечити роботу мобільного зв'язку під час криз та відновити сховища для людей.

"Ми хочемо зробити наше суспільство сильним і готовим до найгіршого", – пояснив міністр.

Швеція почала змінювати свою оборонну політику після того, як Росія напала на Україну. Країна вступила до НАТО і збільшила витрати на армію.

На початку року високопосадовці Швеції заявили, що всі громадяни мають бути готові до можливої війни. У країні навіть відновили призов на цивільну службу – вперше з 1990-х років.

Нагадаємо, раніше"Телеграф" писав, що Швеція надає рекордну військову допомогу Україні. Серед іншого — літак ДРЛО для посилення протиповітряної оборони України.

Теги:
#НАТО #Швеція #Росія #Війна