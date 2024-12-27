Может поражать береговые и морские цели

В пятницу, 27 декабря, силы военно-морского флота (ВМФ) России пополнила атомная подлодка "Архангельск" проекта "Ясень-М". Она может быть носителем "Калибров" и "Ониксов", которыми РФ обстреливает Украину.

Как пишут росСМИ, на предприятии "Севмаш" прошла торжественная церемония опускания на воду военной машины.

"Это третий корабль в линейке многоцелевых АПЛ проекта "Ясень-М" – при его созданиа применили уникальные новейшие российские разработки в области вооружения, технических комплексов и главных энергоустановок", – говорится в сообщении.

По словам российского главкома Александра Моисеева, "Архангельск" является носителем всех типов морского ракетного оружия и может эффективно поражать как морские, так и береговые цели.

Добавим, что "Архангельск" принадлежит к четвертому поколению проекта "Ясень-М". В состав ВМФ РФ входит еще четыре подобных атомных крейсера — "Северодвинск", "Казань", "Новосибирск" и "Красноярск". К тому же еще четыре строятся.

Характеристики подводной лодки "Архангельск"

Она оборудована передовыми системами вооружения. Обычно является носителем крылатых ракет "Калибр-ПЛ" и универсальных сверхзвуковых ракет "Оникс".

"Калибр-ПЛ" - это дальнобойные высокоточные ракеты, поражающие наземные цели. Предназначены для объектов критической инфраструктуры, военных баз и командных центров НАТО.

Ракеты "Оникс" - это сверхзвуковое оружие для борьбы с кораблями, включая авианосные группы. Однако Россия запускает их по Украине, убивая гражданских людей.

Субмарина "Архангельск" имеет водотоннажность 13 800 тонн, глубину погружения — 520 метров, экипаж — 64 человека, автономность — 100 суток, подводную скорость — 31 узел.

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