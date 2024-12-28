В Европе начали массово блокировать россиийские Telegram-каналы
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Цивилизованные страны устали от российской дезинформации
В субботу, 28 декабря, во многих европейских странах заблокировали Telegram-канал известного российского пропагандистского СМИ "РИА Новости". Кроме этого в "бан" попал еще ряд новостных ресурсов страны-агрессора.
Об этом одним из первых сообщил блогер и волонтер Сергей Стерненко. Сообщается, что ресурсы стали недоступны в Польше, Бельгии, Италии, Чехии, Греции и Швейцарии.
При попытке просмотреть материалы на канале появляется надпись, в которой сообщается, что канал нарушил местное законодательство. Из-за этого все сообщения прочитать просто невозможно.
Пользователи также сообщают, что в ЕС не открываются каналы "Первого канала", "России 1", "Известий" и НТВ.
Напомним, Европейский Союз устал от постоянной российской пропаганды и дезинформации, поэтому планирует ввести санкции против России за дезинформационные операции и гибридные атаки на цивилизованные страны. Под первые санкции могут попасть более 10 физических лиц и три юридических лица.
Санкции коснутся не только сотрудников и подразделений российской разведки, но и чиновников и, самое главное, служащих российскому режиму медиапредпринимателей.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент Украины Владимир Зеленский продлил санкции против ряда пророссийских пропагандистов и коллаборантов.