Европейский министр бегал по набережной Москвы: что он там делает (фото)

За три года полномасштабного вторжения он посетил Россию с десяток раз

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто бегал утром по набережной Москвы. Политик уже в тринадцатый раз с начала полномасштабного российского вторжения в Украину приехал в РФ.

Соответствующее фото опубликовал Сийярто на своей странице в Facebook, подписав: "Набираюсь сил". В то же время такое частое посещение России изрядно беспокоит европейских политиков, пишет Bloomberg.

По словам венгерского министра, 26 марта он прибыл в Москву, чтобы говорить о "мире, безопасности энергоснабжения и укреплении экономического сотрудничества". Он уверен, что благодаря "американо-российским мирным переговорам" мир стал более безопасным.

В то же время Bloomberg пишет, что даже министры иностранных дел ближайших союзников Кремля не ездят в Россию так часто, как Сийярто. Европейские политики обеспокоены этим, ведь поведение венгерского министра оказывает влияние на весь Запад. Издание добавляет, что 46-летний Сийярто фактически стал лицом пророссийской политики Венгрии и премьер-министра Виктора Орбана.

"Венгрия избрала другой путь, используя свои связи с Москвой для экономической выгоды. Она добилась исключений из санкций ЕС в отношении российской нефти и удвоила закупки природного газа у России", — говорится в публикации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пророссийское правительство Венгрии шантажирует Украину членством в ЕС из-за остановки транзита газа.