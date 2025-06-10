ФСБ и Telegram договорились: мессенджер стал инструментом спецслужб, но надежно заблокировать его в Украине сложно

В Украине эту соцсеть неоднократно хотели заблокировать по ряду причин

Популярный мессенджер Telegram, которым активно пользуются украинцы, имеет связь с российскими спецслужбами, а его создатель Павел Дуров может сотрудничать с Федеральной службой безопасности России (ФСБ). В Украине тем временем неоднократно обсуждали вопрос блокировки этого приложения. Но возможно ли это в нынешних условиях?

Стоит отметить, что приложение уже давно используется пользователями не только для коммуникации, но и как платформа для пропаганды, как криминальный маркетлейс, а также как инструмент, с помощью которого российские спецслужбы вербуют агентов для диверсий за рубежом. При этом, сами украинцы по случайности могут публиковать в Telegram информацию, которая может быть полезна врагу.

Поездки Дурова в Россию

Хотя Дуров неоднократно говорил, что не посещает свою родину, журналисты выяснили, что с 2014 года он приезжал туда около 50 раз. Активнее всего он ездил туда в 2019 году, когда начались финансовые проблемы, так как американская комиссия по ценным бумагам запретила выпуск его криптовалюты TON, с помощью которой он надеялся покрыть расходы на закупку серверов и другого оборудования для Telegram, пишет журнал "Важные истории".

Бизнесмен задолжал почти 2 млрд долларов инвесторам, среди которых оказались российские олигархи, а также агент ГРУ Ян Марсалек и компании, торговавшие незаконно вывезенным сырьем с оккупированных территорий Украины.

Павел Дуров

Из-за запрета на выпуск криптовалюты Дуров даже задумался о продаже своей доли в Telegram. Но затем после визита в Россию он резко обязался выплатить часть долгов, а уже в 2021 году привлек финансирование на миллиард долларов с помощью российского госбанка ВТБ, "Альфа капитала" Михаила Фридмана и инвестгруппы "Атон".

Михаил Фридман

Следует добавить, что чуть раньше, в 2020-м, внезапно Роскомнадзор снял все претензии к Telegram и перестал его блокировать.

Миф о безопасности

Павел Дуров неоднократно критиковал другие мессенджеры в отсутствии конфиденциальности. Хотя в отличие от тех же WhatsApp и Signal, приложение Дурова не использует по умолчанию технологию сквозного шифрования. Она работает так, что сообщение отправителя может быть расшифровано только на устройстве получателя, на котором хранится секретный ключ.

Однако Telegram работает иначе. Сквозное шифрование используется только в секретных чатах, которые нужно активировать отдельно, а 98% пользователей мессенджера переписываются в обычных чатах. Все сообщения из них расшифровываются и хранятся на серверах Telegram. Это означает, что тот, кто контролирует сервер, может получить доступ к переписке.

У приложения Дурова есть еще одно существенное отличие от других мессенджеров — когда приложение на вашем телефоне или компьютере создает зашифрованное сообщение, к нему в начало добавляется незашифрованный идентификатор устройства, который называется auth_key_id. Это распространяется даже на секретные чаты. Идентификатор используется, чтобы на стороне сервера Telegram определить устройство и подобрать ключ для дешифровки сообщений. Но мессенджер Дурова почему-то отправляет этот идентификатор незашифрованным, в виде обычного текста.

Павел Дуров

То есть тот, через кого проходит трафик мессенджера, может отслеживать идентификаторы устройств и в совокупности с другими данными, например IP-адресами, а также временем отправки сообщений, определять местоположение человека и получать другую ценную информацию: например, какие устройства обмениваются данными, что в итоге позволяет выстроить сеть связей между пользователями Telegram.

В материале указано, что Протокол мессенджера позволяет российским спецслужбам выявлять идентификаторы устройств во всех местах, где у силовиков есть доступ к интернет-инфраструктуре. Это касается не только России, но и временно оккупированных территорий Украины.

Дуров и ФСБ

IP-адреса Telegram раньше принадлежали "Глобалнет" (Санкт-Петербург), а сейчас контролируются Global Network Management (GNM) с Антигуа и Барбуды, владельцем которой является Владимир Веденеев. Он же финансовый директор Telegram. В 2024 году Веденеев переписал "Глобалнет" на своих родственников (96%), а еще 4% принадлежат некому Роману Венедиктову. Он был совладельцем компании "Пиринг" из Санкт-Петербурга, которая владела сетью обмена трафиком DATAIX. Через нее шел весь трафик "ВКонтакте".

Владимир Веднеев

В материале указано, что по состоянию на 2019 год объединенная сеть "Глобалнет" и DATAIX также обслуживала 90% телеком-рынка Украины и 100% — Беларуси.

В 2020 году "Глобалнет" утверждал на сайте, что он единственный оператор связи, предоставляющий прямой доступ к Telegram на территории России и СНГ. И он же весной 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину, первым среди российских пиринговых платформ внедрил по требованию Роскомнадзора систему контроля за трафиком пользователей с помощью технологии Deep Packet Inspection (DPI просматривает интернет-трафик и блокирует доступ к запрещенным сайтам).

Павел Дуров

Почти в одно время с тем, как "Глобалнет" установил оборудование для анализа трафика, зампред комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев прямо заявил, что Telegram и ФСБ договорились:

"Дуров нашел компромисс с ФСБ. Запросы в рамках оперативных мероприятий передаются туда, если террористы или кто-то находится на контроле. Telegram установил оборудование, чтобы была возможность смотреть за всеми опасными субъектами".

Отмечается, что "Глобалнет" — не единственная компания Веденеева в России. До недавнего времени он был бенефициаром "Электронтелекома" из Санкт-Петербурга (в 2024 году переписал ее на родственников). Согласно данным европейского интернет-регистратора RIPE, "Электронтелеком" также имеет отношение к инфраструктуре Telegram: компания передала в пользование мессенджеру более 5 тыс. IP-адресов.

Журнал "Важные истории" получили внутреннюю финансовую документацию "Электронтелекома" за 2024 год и узнали, что один из важнейших госзаказчиков компании — ФСБ.

"Электронтелеком" оказывает ФСБ услуги по монтажу и техническому обслуживанию. Выходит, что за серверную инфраструктуру Telegram отвечают те, кто в то же время обслуживают секретные комплексы ФСБ, используемые для слежки за гражданами.

Таким образом, если кто-то имеет доступ к трафику Telegram и сотрудничает с российскими спецслужбами, это значит, что идентификатор устройства становится действительно большой проблемой — инструментом для глобальной слежки за пользователями мессенджера вне зависимости от того, где они находятся и к какому серверу подключаются.

Спецслужбы РФ и Telegram

За последние годы появилось немалое количество свидетелей того, что спецслужбы России получают данные о пользователях Telegram без физического доступа и без взлома.

В 2023 году издание The Wired опубликовало истории нескольких российских активистов, которые подверглись преследованию за участие в антивоенных протестах и обсуждение акций сопротивления. По их словам, сообщения в "секретных" чатах оказывались прочитанными, хотя получатели их не открывали. Кроме того, в одном из случаев полицейский проицтировал то самое "закрытое" сообщение, которое было отправлено ею в Telegram незадолго до обыска.

Недавно стало известно о новом эпизоде. Правозащитный проект "Первый отдел", оказывающий помощь обвиняемым в государственной измене, сообщил, что ФСБ якобы получила доступ к сообщениям, которые россияне отправляли в боты украинских телеграм-каналов — в том числе "Крымский ветер", "Військовий Віщун" и другие.

Спецслужбы начали отслеживать переписки пользователей с администраторами украинских ТГ-каналов как минимум за год до возбуждения уголовного дела. Это практически исключает возможность того, что доступ был получен через устройства самих обвиняемых. А факт того, что все пользователи были с разных регионов России, указывает на вероятный мониторинг телеграм-ботов и каналов самими силовиками — с фиксацией всех обращений от российских граждан.

Telegram хотели заблокировать в Украине

В Украине неоднократно рассматривали вопрос блокировки мессенджера Telegram. Особо остро этот вопрос начали обсуждать весной 2024 года. В числе главных причин:

угроза национальной безопасности, связанная с возможным доступом российских спецслужб (ФСБ) к данным пользователей

распространение дезинформации и пропаганды;

утечка важных данным врагу (СБУ неоднократно задерживала администраторов Telegram-каналов, которые передавали российским спецслужбам данные о перемещениях украинской военной техники).

связь мессенджера с российскими спецслужбами.

и другие.

Telegram стал платформой, на которой неконтролируемо распространялась различная информация. Порой и та, что была на руку врагу. Этим мессенджером активно пользуются россияне, а некоторые люди, умышленно или нет, публикуют, например, результаты "прилетов", чем помогают скорректировать вражеский огонь. Кроме того, в этой соцсети нередко "сливали" информацию о перемещении войск и техники.

В конце апреля 2024 года в Telegram заблокировали чат-боты ГУР, СБУ и Минцифры. Недоступны именно те ресурсы, которые использовались для передачи информации о перемещении оккупационных войск на территории Украины.

Впоследствии в Telegram объяснили, что чат-боты заблокировали из-за ошибки. Однако ГУР располагает другой информацией. Это могло быть указанием ФСБ России.

По словам главы ГУР Кирилла Буданова, Telegram представляет угрозу национальной безопасности Украины.

"Telegram — это вредно. Я никогда не боялся этого говорить. Это, в нашем понимании, угроза нашей национальной безопасности. Я говорю это абсолютно прямо", — заявил журналистам Буданов.

Кирилл Буданов

Глава ГУР также добавил, что заблокировать Telegram, как это было с "Одноклассниками" и "Вконтакте", технически труднее, но возможно.

Буданов также подчеркнул, что все владельцы Telegram-каналов должны обязательно пройти верификацию и "обозначить" себя. Это необходимо для того, чтобы человек понимал последствия за то, что он публикует и "вбрасывает" в соцсети.

Президент Владимир Зеленский выступил против запрета мессенджера Telegram в Украине. Однако его беспокоит то, как эту платформу применяет Россия для проведения информационных кампаний. Советник Зеленского по вопросам коммуникации Дмитрий Литвин отмечал, что законопроекты о запрете Telegram не учитывают позицию миллионов людей, которые, к примеру, используют мессенджер для отслеживания воздушных тревог. Также, по его словам, этот способ коммуникации используют многие патриотические каналы, спецслужбы и официальные лица.

После громкого задержания Павла Дурова Верховная Рада Украины начала разрабатывать законопроект о регулировании Telegram. В пояснительной записке к проекту были представлены цифры аналитической компании InMind — по объему использования для получения информации мессенджер Telegram превышает YouTube в 4,5 раза — 72% против 16%. Потому авторы законопроекта считают, что такая платформа "должна иметь регулирование не меньше чем другие источники массовой информации со значительно меньшим охватом".

Еще одним аргументом для введения регулирования называют тот фактор, что Telegram может быть связан с государством-агрессором.

По состоянию на сегодняшний день нет специального закона Украины, которым бы регулировался Telegram.

Проект закона

В октябре в Нацсовете по теле- и радиовещанию запретили своим работникам пользоваться Telegram на служебных устройствах.

"Мы надеемся, что текущее состояние противодействия рискам, связанным с использованием этой соцсети государственными органами, является промежуточным, и вскоре Telegram будет полностью заблокирован в Украине, как в свое время были заблокированы "Одноклассники", "ВКонтакте" и все сервисы компаний ЯНДЭКС и Мейл.ру", – сказали в Нацсовете.

ФСБ контролирует Telegram? Мнение эксперта

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в комментарии "Телеграфу" сказал, что ФСБ полностью не может контролировать Telegram, поскольку у них банально нет для этого ресурсов. Однако частично, вероятно, может держат ь под контролем эту соцсеть. Он отметил, что по отдельным запросам и пользователям информация, вероятнее всего, им выдается.

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун

Речь в данном случае может идти о том, что спецслужбам таки удалось "додавить" Дурова.

— Им удалось "додавить" Дурова еще в период с 2018 по 2020 годы, когда они почти два года блокировали Telegram в России, а потом резко разблокировали. И первым, кто создал Telegram, был "Роскомнадзор". И именно тогда произошли определенные договоренности с Дуровым — отметил собеседник.

Безопасен ли Telegram для украинцев

Корсун считает, что пользоваться Telegram максимально небезопасно как на подконтрольной Украине территориях, так и на неподконтрольных.

— Этот мессенджер наименее безопасен среди всех существующих, поскольку он не использует сквозное шифрование по умолчанию. Все остальные его используют по умолчанию, то есть автоматически, не надо искать кнопки.

У современных безопасных мессенджеров, таких как Signal, Trima, Wire, Session, даже Simplex, Viber и Whatsapp, у них у всех автоматически включено шифрование всегда. Будь-то мессенджер, сообщение, голосовое, или файл пересылается, всегда включено шифрование. В Telegram строго наоборот, автоматически выключено, то есть его нет. Чтобы включить секретные чаты, нужно где-то искать в настройках, 5-6 кнопочек нажать, чтобы включить, из-за такой сложности применения секретных чатов, очень мало людей ими пользуется. А даже те, кто пользуются, они зря доверяют надежности. Дуров никому не показывает алгоритмы шифрования — пояснил Корсун.

Потому, по словам эксперта, безопасность шифрования телеграмм не доказана, а значит ей нельзя доверять на самом деле.

Кроме того, Корсун напоминает, что этот мессенджер полностью российский — он сдела россиянанами и финансируется тоже россиянами, непосредственно, в том числе, Фондом прямых инвестиций, принадлежащим Кремлю. Также частично финансируется россиянами, которые могут угрожать Дурову персонально или его семье, которая находится в России. Плюс ко всему, Дуровы и ключевые члены команды имеют российское гражданство — это так рычаг влияния.

Можно и нужно ли закрыть Telegram в Украине

По мнению Константина Корсуна, Telegram стоило бы закрыть, но частично.

— Учитывая, что это полностью российский мессенджер, сделанный россиянами, частично подконтрольный россиянами, финансируется россиянами, то его следует по меньшей мере ограничить. Как минимум, убрать Telegram среди официальных каналов. Максимально — провести разъяснительную информационную кампанию, а также принять меры по минимизации его распространения.

Но не техническими блокировками. В условиях современной Украины недостаточно ресурсов ни организационных, ни административных, ни законодательных, ни технических, нитехнологических. Недостаточно для того, чтобы полностью заблокировать. Но можно усложнить, замедлить, на узлах поставить DPI-системы, блокировать трафик. Но полностью блокировки не будет — считает собеседник "Телеграфа".

Справка: DPI (Deep Packet Inspection) — это технология анализа сетевого трафика, которая позволяет просматривать содержимое пакетов данных, проходящих через сеть, а не только их заголовки

— Если не можете технически заблокировать, идите за деньгами. Многие компании зарабатывают на Telegram, на подключении каких-то платных аккаунтов, на рекламе — говорит эксперт.

Также есть еще одно решение:

— Просто хотя бы в санкционный список включить Telegram и TikTok заодно. Как это было, например, сделано в свое время с "Оноклассниками" "ВКонтакте", "Касперским", "Доктором Веб".

Корсун пояснил, что внесение в санкционные списки даст свой результат. Эт о даст широкие полномочия и инструменты сильного уменьшения количества пользователей в Украине.

— Еще раз повторю, в Украине недостаточно ни технических, технологических, юридических, организационных, административных ресурсов для того, чтобы полностью надежно заблокировать (Telegram, — ред.). В России почти есть все это. Называется "Роскомнадзор". Все эти ресурсы и полномочия и инструменты у них есть.И работает это не в совершенстве, но более менее.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие секретные функции имеет Telegram.