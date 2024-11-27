У рухах Путіна та Токаєва під час зустрічі у Казахстані помітили дивину (відео)

У мережі познущались з лідера Росії і Казахстану

Президент Росії прибув до Казахстану з дводенним державним візитом. В аеропорту його зустрів президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Але в обох помітили дивну ходу та рухи.

Про факт зустрічі повідомили росЗМІ. А користувачі мережі написали, що обидва лідера виглядали дивно.

Хтось писав, що президент Кахахстану рухається, як Байден. Інші припускали, що в нього протези в руках. Були навіть ті, хто припустив, що на зустріч вони прийшли в нетверезому стані.

Помітили дивну ходу і в президента Росії Володимира Путіна. Люди в коментарях питали, чи параліч це, а інші дали відповідь.

Один з користувачів відповів, що це звичка з КДБ (комітету державної безпеки) бути завжди готовим. Він зазначив, що їх цьому вчили. А як відомо з багатьох джерел, Путін розпочав свою кар'єру в КДБ у 1975 році, коли вступив на службу у відомство як співробітник зовнішньої розвідки. Він служив у Ленінграді, а потім у НДР, де працював у Дрездені, збираючи розвідувальну інформацію під прикриттям співробітника КДБ до 1991 року.

Після початку повномасштабного вторгнення західні ЗМІ розбирали поведінку лідера Кремля. Експерт у сфері безпеки з Foundation for Defense of Democracies Івана Стаднер пояснила, чому права рука Путіна взагалі майже не рухається. Вона пов’язала це з тим, що колишній агент КДБ постійно тримає праву руку ближче до табельної зброї.

"Вочевидь, дуже важко позбутися таких дивних звичок", — зауважила вона.

Таку ж версію висловив і журналіст TRT Алі Мустафа: "Нерухома рука пов’язана з його підготовкою в КДБ, де агентів вчили тримати руку ближче до кобури, щоб можна швидко було дістати зброю".

Зустріч Путіна і Токаєва — що відомо

Це другий візит президента РФ до Астани цього року. Біля трапа Володимира Путіна зустрів президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Зараз глави двох держав перебувають у резиденції президента Казахстану "Акорда". Найближчим часом відбудуться переговори, візьмуть участь у церемонії підписання спільних документів, виступлять по відеозв'язку на пленарному засіданні ювілейного 20 форуму міжрегіонального співробітництва Росії і Казахстану.

Раніше "Телеграф" писав, Путін напнув навушники дідівським способом і отримав порцію знущань у мережі.