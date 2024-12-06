Байден хочет заблаговременно помиловать врагов Трампа. Кто в списке и за что

У Байдена готовятся к президентству Трампа

Действующий президент США Джо Байден и его администрация рассматривают возможность заблаговременного помилования граждан, которых новоизбранный президент штатов Дональд Трамп может преследовать после инаугурации.

Как сообщает CBS News, никаких конкретных имен официально Байден не называл. Имена людей, которые могут попасть в эту концепцию предварительного помилования, будут обсуждаться администрацией не один раз.

Один из источников отмечает, что среди тех, кто мог бы иметь право на превентивную судебную защиту, есть имена, которые были в центре многих самых злобных скандалов во время первого президентства Трампа.

Издание пишет, что в этот список входят:

доктор Энтони Фаучи , который помогал координировать национальную реакцию на COVID-19, а позже был главным научным советником Байдена;

, который помогал координировать национальную реакцию на COVID-19, а позже был главным научным советником Байдена; генерал в отставке Марк А. Милли , бывший глава Объединенного комитета начальников штабов, который назвал Трампа "фашистом" и предоставил информацию для нескольких книг и новостей, в которых подробно описано поведение и деятельность бывшего президента вокруг восстания 6 января 2021 года в Капитолий США. ;

, бывший глава Объединенного комитета начальников штабов, который назвал Трампа "фашистом" и предоставил информацию для нескольких книг и новостей, в которых подробно описано поведение и деятельность бывшего президента вокруг восстания 6 января 2021 года в Капитолий США. ; сенатор-демократ от Калифорнии Адам Шифф и другие законодатели-демократы и республиканцы, которые вели два дела об импичменте против Трампа или участвовали в комитете Палаты представителей, который рассматривал нападение 6 января. В эту группу входит бывшая конгрессменка-республиканка от штата Вайоминг Лиз Чейни, которая активно вела предвыборную кампанию против Трампа минувшей осенью.

Идея о помиловании Байденом возникла на фоне того, что сам Трамп и его приспешники не раз говорили о политическом преследовании своих политических противников.

Отметим, что в настоящее время Джо Байден не принял решения по "превентивному" помилованию. Однако его команда работает, чтобы в случае положительного решения все было готово.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Байден подписал указ о помиловании своего сына. Уже известно, как он это объяснил.