Байден хоче завчасно помилувати ворогів Трампа. Хто у списку і за що

У Байдена готуються до президентства Трампа

Чинний президент США Джо Байден і його адміністрація розглядають можливість завчасного помилування громадян, яких новообраний президент штатів Дональд Трамп може переслідувати після інавгурації.

Як повідомляє CBS News, жодних конкретних імен офіційно Байден не називав. Зазначається, що імена людей, які можуть потрапити у цю концепцію попереднього помилування, будуть обговорюватись адміністрацією не один раз.

Одне з джерел наголошує, що серед тих, хто міг би мати право на превентивний судовий захист, є імена, які були в центрі багатьох найзлісніших моментів першої адміністрації Трампа. Більшість з яких залишаються предметом його публічного гніву.

Видання пише, що до цього списку входять:

доктор Ентоні Фаучі , який допомагав координувати національну реакцію на COVID-19, а пізніше був головним науковим радником Байдена;

, який допомагав координувати національну реакцію на COVID-19, а пізніше був головним науковим радником Байдена; генерал у відставці Марк А. Міллі , колишній голова Об’єднаного комітету начальників штабів, який назвав Трампа "фашистом" і надав інформацію для кількох книг і новин, в яких докладно описано поведінку та діяльність колишнього президента навколо повстання 6 січня 2021 року в Капітолій США;

, колишній голова Об’єднаного комітету начальників штабів, який назвав Трампа "фашистом" і надав інформацію для кількох книг і новин, в яких докладно описано поведінку та діяльність колишнього президента навколо повстання 6 січня 2021 року в Капітолій США; обраний сенатор-демократ від Каліфорнії Адам Шифф та інші законодавці-демократи та республіканці, які вели дві справи про імпічмент проти Трампа або брали участь у комітеті Палати представників, який розглядав напад 6 січня. До цієї групи входить колишня конгресменка-республіканка від штату Вайомінг Ліз Чейні, яка активно вела передвиборчу кампанію проти Трампа минулої осені.

Ідея про помилування Байденом виникла на тлі того, що сам Трамп і його поплічники не раз говорили про політичне переслідування своїх політичних супротивників.

Зауважимо, що наразі Джо Байден не ухвалив рішення щодо "превентивного" помилування. Проте його команда працює, щоб у разі позитивного рішення все було готово.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Байден підписав указ про помилування свого сина. Вже відомо, як він це пояснив.